ಜೆಮಿನಿ 3 ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಫೀಚರ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಗೂಗಲ್: ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ?
Google Gemini 3 Deep Think: ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 3 ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 8, 2025 at 2:49 PM IST
Google Gemini 3 Deep Think: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ AI ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ 3 ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೋಡ್ ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಜೆಮಿನಿ 3 AI ಮಾದರಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವ್ಯೂವ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈಗ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕ-ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಜೆಮಿನಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭ-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Gemini 3 Deep Think Mode ಎಂದರೇನು?: ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ ಜೆಮಿನಿ 3 AI ಮಾದರಿಯ ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಹು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಮಾನಾಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಹು-ಹಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ "advanced parallel reasoning" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ AI ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:
- ಜಟೀಲ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು
- ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್ ತರ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು
- ಉತ್ತಮ ಸಂದರ್ಭದೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
- ಕಡಿಮೆ ಫಾಲೋ-ಅಪ್ನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಬಹುದು
ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಗೂಗಲ್ನ ಆಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೆಮಿನಿ 3 ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ AI ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
- Humanity’s Last Exam: ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಪರಿಕರಗಳಿಲ್ಲದೆ 41.0% ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆ
- ARC-AGI-2: ಕೋಡ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 45.1% ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಕೆ
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು AI ಈಗ ತರ್ಕ-ಆಧಾರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸ್ತುತ-ಪೀಳಿಗೆಯ AI ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ
- ಮಾದರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ 3 ಪ್ರೊ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
- ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ತಾರ್ಕಿಕ ಮಾದರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೆಮಿನಿ 3: ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್: ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಜೆಮಿನಿ 3 ಗೂಗಲ್ನ ಎಐ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ..
- ಸುಧಾರಿತ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ: ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಪಿಡಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
- ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ: ದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್: ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಲು, ಬರೆಯಲು ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಲು ಸುಲಭ
- ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು: ಕಡಿಮೆ ಗೊಂದಲಮಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
- ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಜೆಮಿನಿ 3 ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕಾಟ, Gmail ಮತ್ತು Google ಡಾಕ್ಸ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ: ಡೀಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮೋಡ್ನ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ನ ಮಾನವನಂತಹ AI reasoning ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ..
- ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
- ದೀರ್ಘ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ-ಭರಿತ ಉತ್ತರಗಳು
- STEM ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬಳಕೆ
- ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ AI ಸಹಾಯಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ-ಪರಿಹರಿಸುವುದು
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸಂಶೋಧಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
