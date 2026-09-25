ಕೇವಲ 4.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ EVಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬೋದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗ ಅತೀ ವೇಗ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ 5 ಪಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್!
Chinese EV-Fast Charging: ಚೀನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. Geely Auto 10% ರಿಂದ 70% ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 4.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 1:34 PM IST
Chinese EV Fast Charging: ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ವೇಗವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಧವಾರ Geely Auto ತನ್ನ ಹೊಸ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇ 10 ರಿಂದ 70ರ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 4.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಇದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚೀನಾ ಆಟೋ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು EV ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತಿಮ ತಡೆಗೋಡೆಯಾದ ರೇಂಜ್ ಆತಂಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ.
ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಸ್: ಜೀಲಿ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೆಸ್ಲಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ EV ತಯಾರಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ BYD ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ EV ಬ್ಯಾಟರಿ ತಯಾರಕ CATL ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 5 ನಿಮಿಷದ EV ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹೊರತಂದಿದ್ದವು. ಹೋಲಿಕೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ EVಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ನ ಈಸ್ಟ್ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ಮೂಲದ ಚೀನಾದ ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಲೀ ಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ವಾಹನಗಳ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಅನುಭವ ಮತ್ತು EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ EV ಅಳವಡಿಕೆಯ ‘ಅಂತಿಮ ತಡೆಗೋಡೆ’ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು S&P ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸ್ಟೀಫನ್ ಚಾನ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿವರಗಳೇನು?: ಬುಧವಾರದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀಲಿ ಆಟೋ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ EVಯನ್ನು ಶೇ10 ರಿಂದ ಶೇ 70ರ ವರೆಗೆ 4.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ 97ರ ವರೆಗೆ ಕೇವಲ 8 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ BYD ತನ್ನ ‘ಬ್ಲೇಡ್’ EV ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು EVಯನ್ನು ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ70 ವರೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ 97ರ ವರೆಗೆ 9 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ CATL ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. ಇದು EVಯನ್ನು ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ 80ರ ವರೆಗೆ 3 ನಿಮಿಷ 44 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ 98ರ ವರೆಗೆ 6 ನಿಮಿಷ 27 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಜ್ಞರು ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಎಂದರೆ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದೆ, ಅತಿಯಾದ ಅವನತಿಯಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದು ಅಂತಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಗುಂಪು ಓಮ್ಡಿಯಾದ ಶಾಂಘೈ ಮೂಲದ ಹಿರಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕ್ರಿಸ್ ಲಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೀನಾದೊಳಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಕಾರು ಮಾರಾಟವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಕಂಪನಿಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಚೀನಾದ ಬಹುತೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇನ್ನೂ 1 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, Geely, BYD ಮತ್ತು CATL ನ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ನವೀಕರಣಗಳು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು S&Pಯ ಚಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಚೀನಾ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?: ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀನಾದ BYD ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 20,000 ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು, 2027ರಲ್ಲಿ 30,000 ಮತ್ತು 2028ರಲ್ಲಿ 40,000 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 90,000 ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು Deutsche Bank ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ EV ಫಾಸ್ಟ್ - ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೇ 10 ರಿಂದ ಶೇ 80ರ ವರೆಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ Hyundai, Kia ಮತ್ತು Porsche ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ-ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚೀನಾದ ಅಲ್ಟ್ರಾಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ AlixPartners ನ ಪಾಲುದಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀಲ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕವು ಕನಿಷ್ಠ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ‘ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ರೇಸ್’ಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿಗೆ ‘ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಮ’ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
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