'ವೂಪ್'ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಗಾರ್ಮಿನ್ನ 'ಸಿರ್ಕಾ' ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್! ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ
Cirqa Smart Band: 'ವೂಪ್'ಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾರ್ಮಿನ್ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ 'ಸರ್ಕಾ' ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಪ್ರೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 22, 2026 at 1:07 PM IST
Garmin Screen Free Cirqa Smart Band: 'ಔರಾ ರಿಂಗ್' ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಈಗ ಜನಪ್ರಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ವೂಪ್' ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ತಯಾರಕ ಗಾರ್ಮಿನ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್-ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ 'ಗಾರ್ಮಿನ್ ಸಿರ್ಕಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್' ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ... ಆದರೆ 10 ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ! ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಗುರವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರು ದಿನವಿಡೀ (24/7) ಆರಾಮವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರ್ಮ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್-ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾರ್ಮಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಗಾರ್ಮಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್: CIRQA ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿ (ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟಗಳು), ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ (ರಕ್ತ ಆಮ್ಲಜನಕ ಶುದ್ಧತೆ), ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು 'ಗಾರ್ಮಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಗಳ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಓವ್ಯೂಲೇಷನ್ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು FDA-ಅನುಮೋದಿತ 'ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್' ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು (ಆದರೆ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ).
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
- 24-ಗಂಟೆಗಳ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್: ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ (ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್) ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೆಚರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಲೀಪ್ ಮತ್ತು HRV ಸ್ಟೇಟಸ್: ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ವೇರಿಯಲಿಬಿಟಿ (HRV) ಆಧರಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- 80+ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್: ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ನಂತಹ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಕಂಪನಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗಾರ್ಮಿನ್ ಸಿರ್ಕಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು $199.99 (ಸುಮಾರು ₹17,300) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾರ್ಮಿನ್ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
- ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಇದು ಸಿಟ್ರಾನ್ ಗ್ರೇ, ಮೌವ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರೇ, ಡಾರ್ಕ್ ಆಲಿವ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ಲೂ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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