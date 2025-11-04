ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್: ಐಫೋನ್​ ‘ಏರ್​’ಗಿಂತ ‘ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್​’!

Galaxy S26 Series Design Leak: ಹೊಸ ಹೆಸರಿನ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು 'ಐಫೋನ್ ಏರ್' ಗಿಂತ 'ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲಿಮ್' ಇದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ.

ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ (Photo Credit- Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 7:51 AM IST

3 Min Read
Galaxy S26 Series Design Leak: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಡ್ಜ್’ ಅನ್ನು ತನ್ನ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್" ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್​ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ರೂಪಾಂತರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಎಡ್ಜ್" ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ ಮಾಡೆಲ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಡ್ಜ್‌ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲಿಮ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2600 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ಲಿಮ್ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ "ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್" ಮಾಡೆಲ್​: ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ "ಎಕ್ಸ್"ನಲ್ಲಿ @SPYGO19726 ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "ಮೋರ್ ಸ್ಲಿಮ್" ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು 5.8 ಮಿ.ಮೀ ಸ್ಲಿಮ್​ ಆದ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಡ್ಜ್"ಗಿಂತ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು 5.56mm ಸ್ಲಿಮ್​ ಬಿಲ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಸೀರಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಮ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S26 ಎಡ್ಜ್" ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು 5.6mm ದಪ್ಪ "ಐಫೋನ್ ಏರ್"ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲಿಮ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ "ಮೋರ್​ ಸ್ಲಿಮ್" ಸಾಧನವು 120Hz ವರೆಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.6-ಇಂಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X LTPO 2.5 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 4,300mAh ಲಿಥಿಯಂ ಪಾಲಿಮರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್‌ನ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2600 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿನ್​ಫೋರ್ಸ್ಡ್​ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಸಬ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೀಕ್​ ಆದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ "ಮೋರ್ ಸ್ಲಿಮ್" ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ "ಎಕ್ಸ್" ಬಳಕೆದಾರ @theonecid "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26 ಎಡ್ಜ್" ಫರ್ಮ್‌ವೇರ್ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಮ್​ ಆಗಿರುವ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕ್ಲಬ್, "ಮೋರ್ ಸ್ಲಿಮ್"ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26" ಮಾದರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26" ತ್ರಿವಳಿ​ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 26"ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, "ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಡ್ಜ್" ಅನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25" ಸರಣಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,09,999. ಈ ಫೋನ್ 6.7-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನ ಓವರ್‌ಲಾಕ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 3,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

