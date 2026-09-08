ಭಾರತದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐಗೆ ಸಿಕ್ತು ಯುಎಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್: ಎಐ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರತಿ ಇಂಚಿನ ಮೇಲೂ ಕಣ್ಗಾವಲು!
GalaxEye US Patent Win: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಆಪ್ಟೊಸಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಆರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ್ ಡೇಟಾ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
Published : September 8, 2026 at 1:42 PM IST
GalaxEye US Patent Win: ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಮಂಗಳವಾರ ತನ್ನ ಆಪ್ಟೊಸಾರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದಿನ ಕೋರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೇಡಾರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಕಾಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಲೈನ್ಡ್ ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕವರ್: ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್, ಸ್ಪೇಷಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಂಪೊರಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಫೌಂಡೇಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ತನ್ನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸೊತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜಿತ 30-ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸರಪಳಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ವಿಮೆ, ಮೆರಿಟೈಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ.
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್: ಇದಲ್ಲದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಆರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್-ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಾ ಟೆಂಪೊರಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎರಡು ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ನ ವಿಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಎಆರ್ನ ಡೇ-ಅಂಡ್-ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೆದರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಂದ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಫೌಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸುಯಶ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಯುಎಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಪ್ಟೊಸಾರ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಆರ್ ಅನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಹೇಳಿದೆ.
ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್: ಸುಮಾರು 190 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೃಷ್ಟಿ ಲಾಂಚ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅರ್ಥ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಇನ್-ಹೌಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್-ಜನರೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಪೇಲೋಡ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಐ-ಡ್ರಿವನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಪ್ಟೊಸಾರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.
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