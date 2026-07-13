ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್: ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ
Gaganyaan Mission: ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : July 13, 2026 at 12:01 PM IST
Gaganyaan Mission: ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಗನಯಾನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಈಗ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ನೇರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸುಗಮ ಇಳಿಯುವಿಕೆ: ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಳಿದ ನಂತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೇರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರಂಭಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಲ್ಡ್ - ಗ್ಯಾಸ್ - ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ - ರೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಪ್-ರೈಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CMUS) ನ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಿಸ್ಟಮ್-ಮಟ್ಟದ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೆಟಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಫ್ಲೆಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಇಂಫ್ಲೆಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಉಬ್ಬಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ CSU-1 ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ CSU-2 ಆಗಿವೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, CSU-1 ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೊದಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ CSU-2 ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಮೊದಲು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಿಂದ CSU-2 ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು CSU-2 ನ ಸುಗಮ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ಮೂರನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಬೇರ್ಪಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
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