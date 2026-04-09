ಗಗನಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜು! ಈಟಿವಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತು
India's First Human Spaceflight: ಇಸ್ರೋ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತನೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
Published : April 9, 2026 at 8:57 AM IST
India's First Human Spaceflight: "ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೋ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ಲದ ಮೊದಲನೇ ಮಿಷನ್ನ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಮೆನ್-ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ದೃಢವಾದ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನವರನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾರಾಯಣನ್ ಗಗನಯಾನ ಅನ್ನು ಬಹು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಅದರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು IADT-02 ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಸ್ರೋದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (SMOPS 2026) ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1962 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಕಸನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿದ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. AI, ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಆಧುನಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನ, ಆದಿತ್ಯ-L1 ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಡಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರಂಭಿಕ ಚೆಕ್ಔಟ್ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯವರೆಗೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಜ್ಞರ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ದೋಷರಹಿತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರತಿರೂಪಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗಗನಯಾನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಸವಾಲುಗಳು: ಇಸ್ರೋ, ಎಎಸ್ಐ (ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಮತ್ತು ಐಎಎ (ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊರತಾಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾರಾಯಣನ್, ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆಗಾಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿರಂತರ ಸಂವಹನ, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 300 ದಿನಗಳ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಇಸ್ರೋ) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಅಪೆಕ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಂತೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಭೂಮಿಯಾಚೆಗೆ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ಉಳಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಯಾನಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಗಡಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಕಸನ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣವು ಆರ್ಯಭಟದ ಸರಳ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳವರೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಮನಿಸಿದರು. ಮಿಷನ್ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಗಗನಯಾನವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು SAKHI ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಾಯಕದಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನವೀಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಕ್ಷೀಯ ಅಪಾಯಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಲೆಸ್ಟ್ರಾಕ್ (ಯುಎಸ್ಎ) ನ ಟಿ.ಎಸ್ ಕೆಲ್ಸೊ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿವು (ಎಸ್ಎಸ್ಎ) ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಸ್ಎಸ್ಎ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಖರವಾದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ವಸ್ತುವಿನ ಗಾತ್ರ, ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹಗಳ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ದೋಷಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು. ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ದತ್ತಾಂಶ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಕೊರತೆ, ಸೀಮಿತ ದತ್ತಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆಯು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಘರ್ಷಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಮೆಗಾ-ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ವೇಗವಾದ ಡೇಟಾ ನವೀಕರಣಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಜಾಗತಿಕ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
