22 ನಿಮಿಷ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ! 'ಕೋಲ್ಡ್​ ಮೂನ್​' ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾವಾಗ?

Cold Moon: ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

Published : December 4, 2025 at 1:15 PM IST

Cold Moon: 2025ರ ಕೊನೆಯ "ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್" ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರ ಗುರುವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 30% ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರ ಬರುತ್ತದೆ.

ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ತಲುಪಿದಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಚಂದ್ರನನ್ನು "ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ.

22 ನಿಮಿಷಗಳ ಪವಾಡ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 11:14ಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 3,57,218 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೇ.14ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಜವಾಹರ್ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಮ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸುರೂರ್ ಫಾತಿಮಾ ಈ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು 'ಕೋಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೂನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

"ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್" ಎಂಬ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?: "ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್" ಎಂಬ ಪದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು 1979ರಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಿಚರ್ಡ್ ನೋಲ್ಲೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು "Cold Moon" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸಾಗರಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು, ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಗರ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

‘ಕೋಲ್ಡ್​ ಮೂನ್​’ ಎಂದರೇನು?: ನೀವು ಬ್ಲೂ ಮೂನ್, ಸೂಪರ್ ಮೂನ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಮೂನ್, ಪಿಂಕ್ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಈ ಪದವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ.

ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಅನ್ನು 'ಲಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಮೂನ್' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್​ ನೈಟ್​ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಮೂನ್ ಒಂದು ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸರಿಸುಮಾರು 99.5 ಪ್ರತಿಶತವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಶೀತ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಹಗಲು ಬೇಗನೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳ ಬಹುಪಾಲು 15-16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ನೈಟ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್​ ಮೂನ್​ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ: ಚಂದ್ರನು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ದೂರ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಮೂಲಕ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೋಡಗಳ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಪವಾಡವಾಗಿದೆ.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಆಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಂದ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದು ಮತ್ತು 2025ರ ಕೊನೆಯದು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂಪರ್‌ಮೂನ್ ಜನವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.

