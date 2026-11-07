ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಪವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು!
Ethanol Contamination Controversy: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 31 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ.
Published : November 7, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 10:19 AM IST
Ethanol Contamination Controversy: ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ವಿವಾದವು ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ನೇರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಬದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೇನು?: ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ವಂಚನೆಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು (E20 Petrol) ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇಲಾಖೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ರಾಮನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ 7 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ (Retail Outlets) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವು ಶೇಕಡಾ 26 ರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 31.2 ರಷ್ಟು ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.
Recent claims of excessive ethanol blending at certain retail outlets in Karnataka are not supported by testing conducted through prescribed procedures. All 893 samples tested across 27 States and UTs, including 56 from Karnataka, were found to be within the prescribed 19–21% ethanol range. IndianOil, along with BPCL and HPCL, has sought joint, transparent testing with the State Government to establish the facts. IndianOil remains steadfast in its commitment to fuel quality, transparency and customer trust. We urge customers to rely on verified information from official sources. #IndianOil #E20 @HardeepSPuri @PetroleumMin @Secretary_MoPNG @neerajmittalias @ChairmanIOCL @sahneyas— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) November 6, 2026
ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಂಟಿ ತಿರುಗೇಟು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IOCL), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BPCL) ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HPCL) ಜಂಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿವೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಒಎಂಸಿ (OMCs) ಒಕ್ಕೂಟ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಾವು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಧನವು 'ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್' (BIS) ನ IS 17021 ರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿವೆ.
ನಿಯಮಬದ್ಧ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1955 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೀಸೆಲ್ (ಸರಬರಾಜು, ವಿತರಣೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಆದೇಶ 2005 ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ (MDG) 2024 ರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಿಂದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಂತಗಳಿವೆ..
- ಆರು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ನಿಯಮ: ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಇಂಧನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
- ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಹಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ತೈಲ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
- ಜಂಟಿ ಸಹಿ: ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ತೈಲ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಬಂಕ್ ಡೀಲರ್ ಮೂವರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು.
ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೋಪಗಳೇನು?: ಒಎಂಸಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಪಾಸಣೆಯ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯಮದಂತೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಯೋಜಕರ (State Level Coordinator) ಮೂಲಕ ಒಎಂಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು (Counterpart Samples) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬಂಕ್ವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಎಂಸಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿರುವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಆದೇಶದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ III ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಲಾದ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ (Third-party) ಖಾಸಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳಿಲ್ಲ (Complete technical details). ಈ ತಪ್ಪಾದ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಬಂಕ್ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆ (Retesting) ಕೋರಲು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಎಂಸಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಂಟಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಗೆ ಐಒಸಿಎಲ್ ಮುಂದುವರಿಕೆ: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IOCL) ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ತಾವು ದೇಶದ 27 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಒಟ್ಟು 893 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕರ್ನಾಟಕದ 56 ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಎಲ್ಲಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಶೇ. 19 ರಿಂದ 21ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೇ ಇರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (Joint, transparent testing) ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಸವಾಲು ಹಾಕಿವೆ.
ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಲ್ಯಾಬ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 31%ವರೆಗೆ ಪತ್ತೆ: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್