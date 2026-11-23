ಬಿಸ್ಲೆರಿ ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ‘ಅಸುರಕ್ಷಿತ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ FSSAI: ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ
FSSAI Action On Bisleri: 'ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು FSSAI ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿ, ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
Published : November 23, 2026 at 11:26 AM IST
FSSAI Action On Bisleri: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್' (Bisleri International) ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಘಟಕದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಕುಡಿಯಲು 'ಅಸುರಕ್ಷಿತ' (Unsafe) ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ (Prosecution) ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಭಾನುವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಂಶಗಳೇನು? ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆ FSSAI ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತಪಾಸಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಆವರಣದಿಂದ 'ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ (ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ)' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆರಂಭಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯು ನಿಗದಿತ 'ಬ್ರೋಮೇಟ್' (Bromate) ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ 2006ರ (FSS Act, 2006) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ವಿಫಲ: ಮೊದಲ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಮಾದರಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 'ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು' (PAHs) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು 'ಅಸುರಕ್ಷಿತ' ಎಂದೇ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ FSSAI ಅನುಮತಿ: ಎರಡೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ವರದಿಗಳು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆ 2006ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ (ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಣೆ) ಆರಂಭಿಸಲು ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು FSSAI ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕಂಪನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ನೀರು ಈಗಲೂ ಕುಡಿಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು 10 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ FSSAI ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ನಂಬಿಕಾರ್ಹ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಿದೆ.
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