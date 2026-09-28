ಗಾಳಿ ನಂಬಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಡಗು ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಓಡ್ತು? ಬೋಟ್ ಇಂಜಿನ್ನ 200 ವರ್ಷದ ರೋಚಕ ಕಥೆ ಇದು!
Boat-Engine History: 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಉಗಿ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಇಂದಿನ 70,000 kW ಡೀಸೆಲ್ ದೈತ್ಯ ಎಂಜಿನ್ವರೆಗೆ ಬೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಯಣ ಹೇಗಿತ್ತು? ಅದರ ಕೆಲಸ, ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 28, 2026 at 3:15 PM IST
Boat Engine History: ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗು ಅಥವಾ ನದಿ, ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬೋಟ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಅದು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದು ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಹೃದಯ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಶಿಪ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಮರೈನ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ.. ಹಡಗಿನ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದರೆ ಇಂಧನದಿಂದ ಬರುವ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸವಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯಂತ್ರ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಇಂಜಿನ್ಗಳು 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಹಾಕಿದ ಇಂಧನದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗವನ್ನು ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಫೋರ್-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಟೂ-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮರೈನ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1: ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 5 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಇಂಜಿನ್ಗಳು. ಇವು ಸಣ್ಣ ಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಟಗರಿ 2: ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 30 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಇಂಜಿನ್ಗಳು. ಇವು ರೈಲು ಇಂಜಿನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು 8000 kW ವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಟಗ್ಬೋಟ್ಗಳು, ಸಪ್ಲೈ ವೆಸೆಲ್ಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪವರ್ ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ಯಾಟಗರಿ 3: ಇವು ನಿಜವಾದ ರಾಕ್ಷಸ ಇಂಜಿನ್ಗಳು. 2500 ರಿಂದ 70,000 kW ವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ ಹಡಗುಗಳು, ಆಯಿಲ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು, ಬೃಹತ್ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಇವೇ.
ಇತಿಹಾಸದ ಪಯಣ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದವು. ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದರೆ ಹಡಗು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಗಿ ಶಕ್ತಿಯ ಜನನ. 1807ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫುಲ್ಟನ್ ಎಂಬುವರು "ಕ್ಲರ್ಮಾಂಟ್" ಎಂಬ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸ್ಟೀಮ್ಬೋಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಟನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಉಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಸಮುದ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಡಗುಗಳು, ಈಗ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ವಿರುದ್ಧವೂ, ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
1800ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉಗಿ ಹಡಗುಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದವು. SS ಗ್ರೇಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಟೈಟಾನಿಕ್ನಂತಹ ಬೃಹತ್ ಓಷನ್ ಲೈನರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಉಗಿ ಇಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.
ನಂತರ ಬಂದದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ಇಂಜಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿ. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಬಂದವು. ಇವು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಗ್ಯಾಸ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ಉಗಿ ಬಾಯ್ಲರ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ, ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷತೆಯ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳು ಬಂದವು.
1893ರಲ್ಲಿ ರುಡಾಲ್ಫ್ ಡೀಸೆಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. 1900ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ತಯಾರಕರು ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಿದರು. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಉಗಿ ಇಂಜಿನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ದಕ್ಷ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದವು. 1930ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ಶಕ್ತಿ ಹಡಗು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ದೋಣಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದವು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: 1807ರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಫುಲ್ಟನ್ ಕ್ಲರ್ಮಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 20 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ 1787ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ ಫಿಚ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ಬೋಟ್ ಟ್ರಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1783ರಲ್ಲೇ Marquis de Jouffroy ದೊಡ್ಡ ಉಗಿ ಹಡಗು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರದೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಫುಲ್ಟನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ Robert Livingston ಅವರಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಹಡ್ಸನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲು ಮಾನೋಪಲಿ ಲೈಸನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಹಡಗಿನ ಇಂಜಿನ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ? ಹಡಗಿನ ಇಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ. Caterpillar, MAN Energy Solutions, Wartsila ಮತ್ತು Rolls-Royce ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತಯಾರಕರು. ಇದರ ತಯಾರಿಕಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತ ಡಿಸೈನ್. ಇಂಜಿನ್ ಹಡಗಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾರಣ, ವಿವರವಾದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೇ ಹಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಇಂಜಿನ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಹೈ-ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಹಂತ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್. ಇಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎರಕಹೊಯ್ದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಮಷಿನಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಥ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ನುರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವಿರುವ ಚೀನಾ, ಭಾರತದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಬೋಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಬೋಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಇಂಧನವನ್ನು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಳಗೆ ಕಂಬಶ್ಚನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು ಇಂಧನವನ್ನು ಉರಿಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೋಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧ: Outboard, Inboard ಮತ್ತು Jet Engine. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಜಿನ್ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂಜಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡಿ..
- ಇಂಜಿನ್ ಬ್ಲಾಕ್: ಇಂಜಿನ್ನ ಅಡಿಪಾಯ, ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು: ಇಂಧನ ದಹನದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಲನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್: ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳ ನೇರ ಚಲನೆಯನ್ನು ತಿರುಗುವ ಚಲನೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್: ಇಂಜಿನ್ನ ಕವಾಟಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ದಹನಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಧನವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.
- ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ನೀರು ಅಥವಾ ಕೂಲಂಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
- ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಸುಟ್ಟ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಬೋಟ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳ ವಿಧಗಳು..
Outboard ಇಂಜಿನ್: ಇಂಜಿನ್, ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ದೋಣಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಚಲಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಇಂಜಿನ್ ಬದಿಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲದು. ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ದೋಣಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗುವಾಗ ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್.
Jet Drive: ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೋಣಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಟೇಕ್ನಿಂದ ನೀರು ಒಳಗೆ ಬಂದು, ವೇಗವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. Yamaha ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್.
Stern Drive: ಇದು Outboard ಮತ್ತು Inboard ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣ. ಫೋರ್-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಜಿನ್ ದೋಣಿಯ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಡ್ರೈವ್ ಹೊರಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕಡೆಗೆ ಇಂಜಿನ್ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೀರ್ಣ.
Inboard ಇಂಜಿನ್: ಫೋರ್-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ದೋಣಿಯ ಒಳಗೆ, ಹಲ್ನೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. Outboard ನಂತೆ ಇದು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ರಡ್ಡರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತೂಕದ ವಿತರಣೆ ಅಸಮವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಒರಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೀಗೆ 1807ರಲ್ಲಿ ನದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗಲು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಣ್ಣ ಉಗಿ ಇಂಜಿನ್, ಇಂದು 70,000 kW ಶಕ್ತಿಯ ದೈತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನಕ್ಕೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು Reliable Marine Hawaii, Universal Technical Institute ಮತ್ತು Nautical Ventures ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
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