ದೀಪಾವಳಿ ಮುನ್ನವೇ ಕಡಲ ಆಚೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದಲೇ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಕ್ಲಾ!
Shubhanshu Shukla Space Viral Video: ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಐಎಸ್ಎಸ್ನಿಂದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 7, 2026 at 3:44 PM IST
Astronaut Shubhanshu Shukla Space Viral Video: ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ತಮಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ತಮಗೆ ಹಬ್ಬದ ನೆನಪನ್ನು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಕಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಟಾಕಿ ಜಾದೂ: ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಾದ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯಯುತ ಮಿಂಚುಗಳು ಜಿಗಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಡೆಯುವ ಪಟಾಕಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, "ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಒಂದು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಬ್ಬದ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ "ಹ್ಯಾಪಿ ಧಂತೇರಸ್" (Happy Dhanteras) ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
Diwali has always held a special place in my heart and has been my favourite festival for as long as I can remember. There is something about the magic of lights, the sparkle and the fireworks that fills me with a sense of wonder and joy. While in space, I captured this video and couldn’t help noticing the flashes of lightning dancing across the Earth below. Looking down from space, they reminded me of nature’s very own fireworks — a beautiful, unexpected reminder that the universe has its own way of celebrating light. It felt particularly special to come across this sight, and I couldn’t think of a more fitting day to share it. Wishing all my friends and their families a very Happy Dhanteras. May this festive season fill your homes and hearts with light, happiness, good health and prosperity. #shux #space #shubhanshushukla #india #axiom4— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) November 6, 2026
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ: ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಮಾಸ್ಟರ್ಪೀಸ್" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ದೀಪಾವಳಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಟಾಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ?: ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ISS) ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4' (Axiom-4) ಮಿಷನ್ನ ಅಡಿ 18 ದಿನಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ISS) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ 1984 ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ರಾಕೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ನಂತರ ಶೂನ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೂನ್ 26, 2026 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಆಕ್ಸಿಯಮ್-4 ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ನಾಸಾದ (NASA) ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಪೆಗ್ಗಿ ವಿಟ್ಸನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಲಾವೋಸ್ ಉಜ್ನಾನ್ಸ್ಕಿ-ವಿಸ್ನಿಯೆವ್ಸ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಹಂಗೇರಿಯ ಟಿಬೋರ್ ಕಾಪು ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಿಷನ್ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರದೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಸುದೀರ್ಘ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸುಸ್ಥಿರ ಜೀವನ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (Life-support systems) ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪೋಷಣೆಯ (Space nutrition) ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶೂನ್ಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಕಿರಣಗಳು (Space radiation) ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಮೈಕ್ರೋ ಅಲ್ಗಾಗಳ (Microalgae) ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
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