ನಾಸಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್​ ಶಾಲೆಯ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿಮಾನ ಏರಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳು!

Pune Village Students To NASA: ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಾಲೆಯೊಂದರ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಸಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಸಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್​ ಶಾಲೆಯ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 15, 2025 at 4:00 PM IST

Pune Village Students To NASA: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಡಳಿತ (ನಾಸಾ) ಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕ (ಯುಎಸ್ಎ) ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇಂದ್ರ (IAUCA)ದಿಂದ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ನಾಸಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್​ ಶಾಲೆಯ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 75 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಸ್ರೋಗೆ ಮತ್ತು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಸ್ರೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇಂದು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಸಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವಾಸವು ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಉಮರ್ ಶೇಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಸಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ನಾವು IAUCA ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾಸ್ಕರ್ ತಾವರೆ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ನಾಸಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ನಾಸಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಜಾನನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಪುಣೆ ಮಾದರಿ ಶಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಭಾಗೀಯ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪುಲ್ಕುಂದ್ವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ರೋಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ 25 ಮಕ್ಕಳು ನಾಸಾಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಸಾಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಯುಕಾ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

