ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎಂಜಿನ್ ಪಿತಾಮಹನಿಗೆ ಎದುರಾದ ಕಷ್ಟಗಳೆಷ್ಟು?
First Vehicle Engine History: 1885ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 25, 2026 at 1:58 PM IST
First Vehicle Engine History: ಇಂದು ನಾವು ಕಾರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ. 140 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದುದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ. ಭಾರವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಉಗಿ ಬಂಡಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಯ್ಲರ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೇ ಮನ್ಹೈಮ್ನ ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್. ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಕೈವ್ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಂದರೆ ಬೆಂಝ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ 1886. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಉಗಿ ಯುಗದಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಯುಗಕ್ಕೆ: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. 1860ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಟಿಯೆನ್ ಲೆನಾಯಿರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಓಡುವ ಎಂಜಿನ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ 1876ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ನಿಕೋಲಸ್ ಒಟ್ಟೊ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ಬಳಸುವ ಫೋರ್ - ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಇಂಟೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಳೆಯುವುದು, ಕಂಪ್ರೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು.
ಈ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟೊ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದವು. ಅವು 150 ರಿಂದ 200 ಆರ್ಪಿಎಂ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು, ಮೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಗರದ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ -ಬೆಂಝ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಚನೆ: ಇತರ ಆವಿಷ್ಕಾರಕರು ಹಳೆಯ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಜಿನ್ ಕಟ್ಟಿ ಕಾರು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಜಿನ್, ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಗಾಡಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಇಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ಗಾಗಿಯೇ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಚನೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
- ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಬದಲು ಫಾರ್ಮಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನಾಫ್ತಾ ಅಂದರೆ ಲಿಗ್ರೋಯಿನ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಝೀನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದಾದ ದ್ರವವಾಗಿದೆ.
- ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಭಾರವಾದ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಚನೆ ಬದಲು ಹಗುರವಾದ ಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಳಸಿದರು.
- ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು.
ThoughtCo ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಝ್ ಅವರು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಮೋಟಾರೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
1879ರಿಂದ 1885ರವರೆಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ: ಬೆಂಝ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸು 1879ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟೂ - ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಥಿರ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. Confinity ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂತು ಎಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಹೂಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ನಂತರ 1884ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಫೋರ್ - ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು 1885ರಲ್ಲಿ Benz Patent-Motorwagen ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಂಜಿನ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 954 ಸಿಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಂದೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, 400 ಆರ್ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 0.75 ಎಚ್ಪಿ ಅಂದರೆ 0.55 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಬದಿಯ ಆಕ್ಸಲ್ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲೈವೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರು ಓಡುವಾಗ ಜೈರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಬೀಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಎಂಜಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬೆಂಝ್ ಅವರು ಹಲವು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು.
- ಮೊಲನೆಯದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲನ್ನು ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಆವಿಯಾಗಿಸಲು ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಇಂದಿನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಇದೇ ಮೂಲ.
- ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗ್ಯಾಸ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಖರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಿಡಿ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ರುಮ್ಕೋರ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಬಳಸಿ ಹೈ- ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಮತ್ತು ತಾವೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಅಳವಡಿಸಿದರು.
- ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್. ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕರಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸುತ್ತ ನೀರಿನ ಜಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಮೋ-ಸೈಫನ್ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುದ್ದು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆಗ ಮತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು.
- ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಲೂಬ್ರಿಕೇಷನ್ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಸ್ಲೈಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ವೈರ್ - ಸ್ಪೋಕ್ಡ್ ವೀಲ್ಗಳು ಈ ಕಾರಿನ ಇತರ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು Mercedes-Benz Classic Archive ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮೂರು ಚಕ್ರ ಯಾಕೆ? ಮತ್ತು ಮೊದಲ ರೈಡ್: ಬೆಂಝ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಮೂರು ಚಕ್ರದ ಕಾರು ಮಾಡಲು ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಬಗೆಹರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನಂತರ "ನನಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಚಕ್ರದ ವಾಹನ ಕಟ್ಟಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ Mercedes-Benz Public Archive ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಜನರು ತಮ್ಮ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಮೊದಲು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸುತ್ತ ಕಾರು ಓಡಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡಿಸುವ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಹೋದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ 1886ರ ಜನವರಿ 29ರಂದು "ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಚಲಿಸುವ ವಾಹನ"ಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 37435ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೇ ಇಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನ ಜನ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ 1886ರ ಜುಲೈ 3ರ ಭಾನುವಾರ ಮನ್ಹೈಮ್ನ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯ ಸುತ್ತ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾರು ಓಡಿಸಿದರು. ಆ ದಿನ ಭಾನುವಾರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಗ ಯೂಜೆನ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಟಲಿ ಹಿಡಿದು ಕಾರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮರುದಿನ ಇಡೀ ಮನ್ಹೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಬರ್ಥಾ ಬೆಂಝ್ ಅವರ 180 ಕಿ.ಮೀ ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣ: ಕಾರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬರ್ಥಾ ಬೆಂಝ್. ಕಾರು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಅದು ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು.
1888ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಬರ್ಥಾ ಅವರು 15 ವರ್ಷದ ಯೂಜೆನ್ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷದ ರಿಚರ್ಡ್ ಜೊತೆ ಮನ್ಹೈಮ್ನಿಂದ 106 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ತಮ್ಮ ತವರುಮನೆಯಾದ ಫೋರ್ಝೈಮ್ಗೆ ಹೊರಟರು.
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 180 ರಿಂದ 194 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಇಂಧನ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ವಿಸ್ಲೋಕ್ ಪಟ್ಟಣದ ಫಾರ್ಮಸಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ರೋಯಿನ್ ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಆಯಿತು.
ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಸವೆದಾಗ ಚಮ್ಮಾರನ ಬಳಿ ಹೊಸ ಚರ್ಮದ ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಇಗ್ನಿಷನ್ ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಗಾರ್ಟರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ ತಮ್ಮ ಹೇರ್ ಪಿನ್ನಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ತೆಗೆದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ತುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದಿದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಕಾರನ್ನು ತಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ಬೆಂಝ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಿಗೆ ಲೋ ಗೇರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಗೇರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. Mercedes-Benz Group History ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಥಾ ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಲಹೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಝ್ & Cie ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
1893ರಿಂದ 1897ರವರೆಗೆ ಆದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಮೊದಲ ಕಾರಿನ ನಂತರ ಬೆಂಝ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 1893ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಬಲ್-ಪಿವೋಟ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ಕಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುವು ಕೊಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಿತು.
ಈ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಕಾರು 1893ರ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ. ಇದು 3 ಎಚ್ಪಿ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಬಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿತು. 1894ರಲ್ಲಿ ಬಂದ Benz Velo ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಹಗುರ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗದ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾರು ಆಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು 1200 ಯೂನಿಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಯಿತು.
1897ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರು ಬದುರು ಇಟ್ಟ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
ಇದೇ ಇಂದು ಪೋರ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸುಬಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಬಳಸುವ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ - ಆಪೋಸ್ಡ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಜಿನ್ನ ಜನ್ಮ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 1900ರವರೆಗೆ ಬೆಂಝ್ ಕಾರುಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ಎಚ್ಪಿವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು Mercedes-Benz Group History ದಾಖಲೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಹೀಗೆ 1879ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಥಿರ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಯೋಗ 1885ರಲ್ಲಿ 0.75 ಎಚ್ಪಿಯ ಚಲಿಸುವ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿತು, 1886ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿತು, 1888ರಲ್ಲಿ 180 ಕಿ.ಮೀ ಓಡಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು 1897ರ ವೇಳೆಗೆ 16 ಎಚ್ಪಿಯ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎಂಜಿನ್ವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಲ್ ಬೆಂಝ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಎಂಜಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಕಟ್ಟುವುದು, ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದು, ಸರಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಎಂಬ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
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