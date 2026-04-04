ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ ಶಿಯೋಮಿವರೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
Smartphones Price Hike: ಜಾಗತಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನಿಂದ ಶಿಯೋಮಿವರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ ಎಂಬುದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : April 4, 2026 at 12:40 PM IST
Smartphones Price Hike: ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ, ಶಿಯೋಮಿ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಿಯಲ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ರಿಯಲ್ಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 40,000 ವರೆಗಿನವು ವಿವಿಧ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳು ರೂ. 1,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 3,000ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
|ಮಾಡೆಲ್
|ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
|ಹೊಸ ದರ
|realme C71 4G
|4GB + 64GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 10,999.00
|realme P4 Lite 5G
|4GB + 64GB
|ರೂ. 500
|ರೂ. 13,499.00
|realme C83 5G
|4GB + 64GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 14,499.00
|realme P4 Lite 5G
|4GB + 128GB
|ರೂ. 500
|ರೂ. 14,499.00
|realme C83 5G
|4GB + 128GB
|ರೂ. 1,500
|ರೂ. 16,499.00
|realme P4 Lite 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 500
|ರೂ. 16,499.00
|realme C83 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 18,499.00
|realme C85 5G
|4GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 19,999.00
|realme C85 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 21,999.00
|realme 15x 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 22,999.00
|realme 15x 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 24,999.00
|realme 15T 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 26,999.00
|realme 15x 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 26,999.00
|realme P3 Ultra 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 3,000
|ರೂ. 28,999.00
|realme P4 Pro 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 28,999.00
|realme 15T 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 28,999.00
|realme 15 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 29,999.00
|realme P4 Pro 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 30,999.00
|realme 15T 5G
|12GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 30,999.00
|realme P3 Ultra 5G
|12GB + 256GB
|ರೂ. 2,000
|ರೂ. 31,999.00
|realme 15 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 31,999.00
|realme 15 5G
|12GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 33,999.00
|realme 16 Pro 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 35,999.00
|realme 16 Pro 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 37,999.00
|realme 16 Pro 5G
|12GB + 256GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 40,999.00
ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಇನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಿಯಲ್ಮಿಯಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಲೈನ್ಅಪ್ನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ 15 ಸೀರಿಸ್ನ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗಳಿಲ್ಲ.
|ಮಾಡೆಲ್
|ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
|ಹೊಸ ದರ
|OnePlus 15R
|12GB+256GB
|ರೂ. 2,500
|ರೂ. 50,499.00
|OnePlus 15R
|12GB+512GB
|ರೂ. 2,500
|ರೂ. 55,499.00
ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್: ಶಿಯೋಮಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್ಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ. ರೆಡ್ಮಿ 15 ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸೀರಿಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತಮ್ಮ ರೆಡ್ಮಿ 15C ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
|ಮಾಡೆಲ್
|ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
|ಹೊಸ ದರ
|Redmi 15C 5G
|4GB + 128GB
|ರೂ. 1,500
|ರೂ. 15,499.00
|Redmi 15C 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 2,000
|ರೂ. 17,499.00
|Redmi 15C 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 2,500
|ರೂ. 19,499.00
|Redmi 15 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 2,000
|ರೂ. 18,499.00
|Redmi 15 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 2,500
|ರೂ. 20,499.00
|Redmi 15 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 3,000
|ರೂ. 22,499.00
|Redmi Note 15 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 2,000
|ರೂ. 24,999.00
|Redmi Note 15 5G
|8GB + 256GB
|ರೂ. 3,000
|ರೂ. 27,999.00
AI+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ AI+ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದು 500 ರಿಂದ 1,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.
|ಮಾಡೆಲ್
|ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್
|ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
|ಹೊಸ ದರ
|Ai+ Pulse
|4GB + 64GB
|ರೂ. 500
|ರೂ. 7,999
|Ai+ Pulse
|6GB + 128GB
|ರೂ. 500
|ರೂ. 8,999
|Ai+ Nova 5G
|6GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 10,999
|Ai+ Nova 5G
|8GB + 128GB
|ರೂ. 1,000
|ರೂ. 11,999
ಓದಿ: ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಟೈಗನ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಔಟ್! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದರ ಲುಕ್!!