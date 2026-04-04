ETV Bharat / technology

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ನಿಂದ ಶಿಯೋಮಿವರೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

Smartphones Price Hike: ಜಾಗತಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ನಿಂದ ಶಿಯೋಮಿವರೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ ಎಂಬುದರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ನಿಂದ ಶಿಯೋಮಿವರೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ! (Photo Credit: OnePlus)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 4, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Smartphones Price Hike: ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಮೊರಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಮೊದಲು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ, ಶಿಯೋಮಿ, ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಈ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ತಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​: ರಿಯಲ್‌ಮಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 10,000 ರಿಂದ ರೂ. 40,000 ವರೆಗಿನವು ವಿವಿಧ RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳು ರೂ. 1,000 ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೂ. 3,000ದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಹೊಸ ದರ
realme C71 4G4GB + 64GBರೂ. 1,000ರೂ. 10,999.00
realme P4 Lite 5G4GB + 64GBರೂ. 500ರೂ. 13,499.00
realme C83 5G4GB + 64GBರೂ. 1,000ರೂ. 14,499.00
realme P4 Lite 5G4GB + 128GBರೂ. 500ರೂ. 14,499.00
realme C83 5G4GB + 128GBರೂ. 1,500ರೂ. 16,499.00
realme P4 Lite 5G6GB + 128GBರೂ. 500ರೂ. 16,499.00
realme C83 5G6GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 18,499.00
realme C85 5G4GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 19,999.00
realme C85 5G6GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 21,999.00
realme 15x 5G6GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 22,999.00
realme 15x 5G8GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 24,999.00
realme 15T 5G8GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 26,999.00
realme 15x 5G8GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 26,999.00
realme P3 Ultra 5G8GB + 256GBರೂ. 3,000ರೂ. 28,999.00
realme P4 Pro 5G8GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 28,999.00
realme 15T 5G8GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 28,999.00
realme 15 5G8GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 29,999.00
realme P4 Pro 5G8GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 30,999.00
realme 15T 5G12GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 30,999.00
realme P3 Ultra 5G12GB + 256GBರೂ. 2,000ರೂ. 31,999.00
realme 15 5G8GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 31,999.00
realme 15 5G12GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 33,999.00
realme 16 Pro 5G8GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 35,999.00
realme 16 Pro 5G8GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 37,999.00
realme 16 Pro 5G12GB + 256GBರೂ. 1,000ರೂ. 40,999.00

ಒನ್​ಪ್ಲಸ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​: ಇನ್ನು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ರಿಯಲ್‌ಮಿಯಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಿಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ 15 ಸೀರಿಸ್​ನ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 15R ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಗಳಿಲ್ಲ.

ಮಾಡೆಲ್​ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಹೊಸ ದರ
OnePlus 15R12GB+256GBರೂ. 2,500ರೂ. 50,499.00
OnePlus 15R12GB+512GBರೂ. 2,500ರೂ. 55,499.00

ಶಿಯೋಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ಸ್​: ಶಿಯೋಮಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ. ರೆಡ್‌ಮಿ 15 ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಸೀರಿಸ್​ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತಮ್ಮ ರೆಡ್‌ಮಿ 15C ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ 1,500 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ರೆಡ್‌ಮಿ ನೋಟ್ 15 ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 3,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಹೊಸ ದರ
Redmi 15C 5G4GB + 128GBರೂ. 1,500ರೂ. 15,499.00
Redmi 15C 5G6GB + 128GBರೂ. 2,000ರೂ. 17,499.00
Redmi 15C 5G8GB + 128GBರೂ. 2,500ರೂ. 19,499.00
Redmi 15 5G6GB + 128GBರೂ. 2,000ರೂ. 18,499.00
Redmi 15 5G8GB + 128GBರೂ. 2,500ರೂ. 20,499.00
Redmi 15 5G8GB + 256GBರೂ. 3,000ರೂ. 22,499.00
Redmi Note 15 5G8GB + 128GBರೂ. 2,000ರೂ. 24,999.00
Redmi Note 15 5G8GB + 256GBರೂ. 3,000ರೂ. 27,999.00

AI+ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ಸ್​: ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ AI+ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದು 500 ರಿಂದ 1,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ.

ಮಾಡೆಲ್​ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್​ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಹೊಸ ದರ
Ai+ Pulse4GB + 64GBರೂ. 500ರೂ. 7,999
Ai+ Pulse6GB + 128GBರೂ. 500ರೂ. 8,999
Ai+ Nova 5G6GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 10,999
Ai+ Nova 5G8GB + 128GBರೂ. 1,000ರೂ. 11,999

TAGGED:

ONEPLUS TO XIAOMI PRICE HIKE
GLOBAL MEMORY CRISIS
SMARTPHONE PRICE HIKES IN INDIA
RAM AND STORAGE MODULES
SMARTPHONES PRICE HIKE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.