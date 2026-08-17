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ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜು! ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

Ferrari Luce Auction Price: ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹350 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.

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ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆರಾರಿ ರೂ.350 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಮಾರಾಟ (Photo Credit: Ferrari)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 12:06 PM IST

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Updated : August 17, 2026 at 1:01 PM IST

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Ferrari Luce Auction Price: ಇಟಲಿಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಫೆರಾರಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಲೂಸ್ (Luce) ಅನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ನ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ Luce ಕಾರಿನ "ಮೊದಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಸಿಸ್" $40 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು £29.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ₹350 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೆರಾರಿ ಲೂಸ್​ ಬೆಲೆಗಿಂತ 35 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!.

ಆರ್.ಎಂ.ಸೋಥೆಬೀಸ್​ನ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರು ಅನನ್ಯ ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು bespoke ಪಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬಂದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಫೆರಾರಿ ಫೌಂಡೇಷನ್​ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೂಸ್​ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಐಫೋನ್​ ಡಿಸೈನರ್ ಜೋನಿ ಐವ್ ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಕೂಸಾದ ಲೂಸ್​ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಯಿತು. ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ಕಾರು ಫೆರಾರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಿಸೈನ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪವರ್ ಹಾಗೂ 5 ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಗುರುತು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ್​ ಲಾಂಚ್‌ನ ಮರುದಿನ ಫೆರಾರಿ ಷೇರುಗಳು ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದ್ದವು. ಇಟಲಿಯ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಯಾಟಿಯೊ ಸಾಲ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಫೆರಾರಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲುಕಾ ಕಾರ್ಡೆರೊ ಡಿ ಮಾಂಟೆಜೆಮೊಲೊ ಕೂಡ "ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯ ಇದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೆರಾರಿಯ ಮುಖ್ಯ ಡಿಸೈನರ್ ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಮಂಜೋನಿ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಭಾಗ ಎಂದೂ ಜನರು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್​ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಟಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೆರ್ಗಿಯೋ ಮ್ಯಾಟರೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ಲಿಯೋ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಇವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಲೂಸ್​ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ: ಹರಾಜಾದ ಲೂಸ್​ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷ ವೀಲ್‌ಗಳು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಲ್-ವೈಟ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಟ್​ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೋಥೆಬೀಸ್​ ಇದನ್ನು "ಲೂಸ್​ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾರ್ ಹೊಂದಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಅವಕಾಶ" ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಫೆರಾರಿ ಕಂಪನಿ ಲೂಸ್​ ಮಾರಾಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್​ ಟೈಮ್ಸ್​ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಗುರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಫೆರಾರಿ ಹರಾಜು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು: ಫೆರಾರಿ ಕಾರುಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ Ferrari Daytona SP3 ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ $26 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಆಗ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿತ್ತು.

ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ ಕಾರಿನ ದಾಖಲೆ 2022ರ Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು $142 ಮಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. Ferrari ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ Luce, Tesla ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ "ಪ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಸ್"ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.

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Last Updated : August 17, 2026 at 1:01 PM IST

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