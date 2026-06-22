ಸಿಎನ್ಜಿಯಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ವರೆಗೆ: ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ?
Fuel Storage Solutions: ಭಾರತವು ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳ ದಕ್ಷ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 3:07 PM IST
Fuel Storage Solutions: ಭಾರತವು ಸಿಎನ್ಜಿ, ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈಯೋಗ್ಯಾಸ್ (CBG) ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಂತಹ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಎನ್ಟಿಎಫ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಮನ್ ಜೈನ್, "ಭಾರತವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ವಸ್ತುಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿ, ಅಗತ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಈಗ ಸವಾಲು ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಾಹನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಎಂದು ನಮನ್ ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಟೈಪ್-IV ಕಂಪೋಜಿಟ್ ಗ್ಯಾಸ್-ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸ್ವೀಡಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಕೊನ್ವೆಗ್ಯಾಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಎನುಲೆಸ್ಕು, "ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಇಂಧನ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಸಾಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಹೇರಳವಾದ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನದ ಲಭ್ಯತೆ, ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಧಾರಿತ ಇಂಧನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ, ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ವಾಹಕರು ಡೌನ್ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ವಾಹನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನಚಕ್ರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.
ದೇಶೀಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ತೈಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರತದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಐಐಟಿ ರೋಪರ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧೀರಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ದೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಸಿಎನ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಿಶ್ರಣ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೇತುವೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ವಿದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮನ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದುವರಿದ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೋಡಣೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಗಣನೀಯ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಲಂಬನೆ ಇದೆ. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತವು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು. "ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
|ದಕ್ಷ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಚಲನಶೀಲತೆ
|ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಪಾತ್ರ
|ಇದು ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಇಂಧನದ ಪ್ರಮಾಣ, ಮರುಪೂರಣಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಜಾಲದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
|ಗ್ಲಾಸ್-ಫೈಬರ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್
|ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಲಭತೆ CNG ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
|ಟೈಪ್-IV ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಸಿಲಿಂಡರ್
|ಪಾಲಿಮರ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೋಸಿಟ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
|ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಕ್ಕಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಗುರ, ಇಂಧನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
"ನಮ್ಮ ಇಂಧನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಆ ಭದ್ರತೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವು ದೇಶದ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಲ್ಲ. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ-ಚಲನಶೀಲತೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಲೆಸ್ಕು ಗಮನಿಸಿದರು. ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಪರಿಹಾರವು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟು ಬಹುತೇಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಸಿದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಹೊಸ ಟೈಪ್ IV ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್-ಸಿಎನ್ಜಿ ಮಿಶ್ರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಟೈಪ್-IV ಸಂಯೋಜಿತ ಒತ್ತಡದ ಹಡಗುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊ. ಮಹಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಸಿಎನ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ಸುಧಾರಿತ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಜೈನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎನುಲೆಸ್ಕು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಸವಾಲುಗಳು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ, ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಭಾರತವು ಸಿಎನ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವದಿಂದ ತನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಇಂಧನವನ್ನು ಮೀರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ?: ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈನ್ ಗಮನಸೆಳೆದರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಫೀಡ್ಸ್ಟಾಕ್ನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು.
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ: ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಇಂಧನಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಯಾಮವಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಚಲನಶೀಲತಾ ತಂತ್ರವು ಇಂಧನವನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಂಧನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಎನುಲೆಸ್ಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹಗುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಿಎನ್ಜಿ, ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಎನುಲೆಸ್ಕು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
"ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಇಂಧನ ಸಂಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಶುದ್ಧ ಚಲನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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