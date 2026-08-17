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15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ತಡೆ: ಇದು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವೇ?

France Social Media Ban: 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.

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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ (Photo Credit: Etv Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 1:37 PM IST

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France Social Media Ban: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಂಡಳಿಯು ಶುಕ್ರವಾರ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸಂಸತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಈ ಕಾನೂನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟ್ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಿರುವ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾನೂನು ಅತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಖಾತರಿಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳದ ಮಧ್ಯೆ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧವಿದೆ?: ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು Facebook, Snapchat, TikTok ಮತ್ತು YouTube ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಚೀನಾ, UAE ಮತ್ತು ಟರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಯುವಜನರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿವೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ.

ಮಸೂದೆ ಮರುರಚನೆಗೆ ಆದೇಶ: ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಮರುರಚಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಲೆಕೋರ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ವಸಂತ ಋತುವಿನೊಳಗೆ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಹೇಳಿದರು. 2027ರ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಮೊದಲು ಸುಧಾರಣೆ ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಲಿಸೀ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರನ್​ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇಲ್! ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್

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FRANCE SOCIAL MEDIA BAN UNDER 15
FRANCE CONSTITUTIONAL COUNCIL
MACRON SOCIAL MEDIA LAW
AGE VERIFICATION SOCIAL MEDIA
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