ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತನೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ‘ಈನಾಡು’ನ ಡಿಎನ್ಎದಲ್ಲಿದೆ: ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ
Science Conference In Hyderabad: ‘ಈನಾಡು’ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ-ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಬಿ-2047' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
Published : January 8, 2026 at 2:47 PM IST
Science Conference In Hyderabad: ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ‘ಈನಾಡು’ನ ಡಿಎನ್ಎದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಧ್ರುವತಾರೆ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಹೊಗಳಿದರು.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಿಎಂ ಬಿರ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಈನಾಡು’ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ-ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಬಿ-2047' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಅವರದ್ದು: ರಾಮೋಜಿ ರಾವ್ ಶಿಸ್ತು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಓದುಗರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನವು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. 'ಈನಾಡು'ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನನೇತ್ರಂ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಷ್ಟೂ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರಿ: ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜನ್, ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಅವರಂತಹ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳಿದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿದರು.
ನಾವು ಈಗ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಆಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು AI ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. AI ಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣಪುಡಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿವಿಧ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ, ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಪ್ರಗಡ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಯುವಕರು ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸಿದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ. ನಾವು ಸಂಶೋಧನೆಯತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ" - ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ: ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಸಮಾಜದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ. ವಿಕಾಸ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಆಲಿಸುವುದು, ಎರಡನೆಯದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಜನರಿಂದ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಮೆದುಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಹ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರಬೇಕು" - ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್, ಎಂಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
