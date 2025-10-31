ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ: 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್​ಗಳ​ನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ ನಿಸ್ಸಾನ್​

Made In India Cars: ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಿಸ್ಸಾನ್​ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಯುನಿಟ್‌ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

NISSAN CARS NISSAN MAGNITE EXPORT FROM INDIA NISSAN MAGNITE SALES REPORT NISSAN MAGNITE PRICE
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ (Photo Credit: Nissan)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 31, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Made In India Cars: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್​ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್. ಈ ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ಈ ಕಾರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸಾನ್‌ನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ: ನಿಸ್ಸಾನ್ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಎಂಬ ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಈ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿಯರು ಸಹ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ವಿದೇಶಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಕಂಪನಿಯು ಒಟ್ಟು 12 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಫ್ತುಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಕಾಮರಾಜರ್ ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕಾರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದು ರಫ್ತಿಗಾಗಿ ಇತರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ.

65 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಸ್ಸಾನ್: ಈ ಕಂಪನಿಯು ರಫ್ತಿಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಬಿ, ಸನ್ನಿ ಸೆಡಾನ್, ಕಿಕ್ಸ್ ಎಸ್‌ಯುವಿ, ಮೈಕ್ರಾ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕಾರುಗಳು ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡಗೈ ಡ್ರೈವ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು 65 ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್‌ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್: ಈ ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೈಟ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಗ್ಲೋಬಲ್ NCAP ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 55 ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೆಗ್ಟಾನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ SUV ಕಾರನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್ ಕಾರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ರೆನಾಲ್ಟ್, ನಿಸ್ಸಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಶೇರಿಂಗ್​: ರೆನಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ.. ಈ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ಬರುವ ಕಾರನ್ನು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಸಾನ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರನ್ನು ರೆನಾಲ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಡಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಸ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರನ್ನು ಟೆಗ್ಟಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಈ ಎರಡು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಜಪಾನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಚೊಕ್ಕ ಬಿವೈಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು ಪ್ರದರ್ಶನ

TAGGED:

NISSAN CARS
NISSAN MAGNITE EXPORT FROM INDIA
NISSAN MAGNITE SALES REPORT
NISSAN MAGNITE PRICE
MADE IN INDIA CARS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಾ 700 ಮೀಟರ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಿಮ್: ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ!; ಲಾಂಚ್​ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ: ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಇವು

ಅಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ, ಇಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ತಾಣ! ಈ ಬಾರಿ ನಳಂದದ ಮತದಾರರ ಚಿತ್ತ ಯಾರತ್ತ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.