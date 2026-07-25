ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಪವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಲಗ್ಜುರಿ ವ್ಯಾನ್: ಪಿಕಪ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್!
Force Urbania Deluxe Launched: ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್' ವಾಹನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : July 25, 2026 at 10:25 AM IST
Force Urbania Deluxe Launched: ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ "ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್" ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯಾನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹28.7 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಕರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್. ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ನಿಂದ ಪಡೆದ 2.6-ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 134 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 350 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಬೇನಿಯಾದ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯು 114 ಎಚ್ಪಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 134 ಎಚ್ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಉತ್ತಮ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ವುಡ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 9-ಇಂಚಿನ ಎಚ್ಡಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಾಲಕನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ವೆಹಿಕಲ್ ಡೇಟಾ, ಅಲರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 9 - ಇಂಚಿನ ಎಚ್ಡಿ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂರು - ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್-ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (EBD), ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ETDC) ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲ ವೀಲ್ಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಾಹನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ 9+D ನಿಂದ 16+D ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆಸನ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ 'ಫೋರ್ಸ್ ಕೇರ್' ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- 5-ವರ್ಷ ಅಥವಾ 500,000 ಕಿಮೀ ವಾರಂಟಿ
- ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮೇಲೆ 3-ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ
- 3-ವರ್ಷ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು
- i-PULSE ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
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