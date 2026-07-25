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ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಪವರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ಲಗ್ಜುರಿ ವ್ಯಾನ್: ಪಿಕಪ್ ಫುಲ್​ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್​!

Force Urbania Deluxe Launched: ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್' ವಾಹನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಬಗೆಗಿನ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಪವರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್‌ನ ಹೊಸ ಲಗ್ಜುರಿ ವ್ಯಾನ್ (Photo Credit- Force Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 25, 2026 at 10:25 AM IST

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Force Urbania Deluxe Launched: ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ "ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್" ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಐಷಾರಾಮಿ ವ್ಯಾನ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹28.7 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಆವೃತ್ತಿಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೌಕರ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಎಂಜಿನ್. ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ 2.6-ಲೀಟರ್, ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ 134 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 350 Nm ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೋರ್ಸ್ ಅರ್ಬೇನಿಯಾದ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯು 114 ಎಚ್‌ಪಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 134 ಎಚ್‌ಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈ ವಾಹನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಉತ್ತಮ ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ವುಡ್​ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್​, ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು 8-ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಾಲಕನಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 9-ಇಂಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಾಲಕನ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟಿಎಫ್‌ಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ವೆಹಿಕಲ್​ ಡೇಟಾ, ಅಲರ್ಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವರ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್ಸ್​ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹೊಸ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 9 - ಇಂಚಿನ ಎಚ್‌ಡಿ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲ್​ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್​ ಅಲರ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂರು - ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೀಟ್‌ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಸಹ-ಚಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಏರ್‌ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ (ESP), ಆಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS), ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್-ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (EBD), ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ETDC) ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದು ಎಲ್ಲ ವೀಲ್​ಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಾಹನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಾನ್ 9+D ನಿಂದ 16+D ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಆಸನ ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ 'ಫೋರ್ಸ್ ಕೇರ್' ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಬೇನಿಯಾ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

  • 5-ವರ್ಷ ಅಥವಾ 500,000 ಕಿಮೀ ವಾರಂಟಿ
  • ಎಲ್ಲಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮೇಲೆ 3-ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ
  • 3-ವರ್ಷ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು
  • i-PULSE ಕನೆಕ್ಟೆಡ್​ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್​

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