ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಬೆನ್ಜ್ಗಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್! ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಗೌರವ
2 Lakh Mercedes-Benz Engines: ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ಗಾಗಿ 2,00,000 ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : June 19, 2026 at 11:53 AM IST
2 Lakh Mercedes-Benz Engines: ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ನಡುವಿನ ಐದು ದಶಕಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪುಣೆಯ ಚಕನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಎಂಜಿನ್ ತಯಾರಿಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ.
ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ GLS 450 ಎಸ್ಯುವಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ M256 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಎಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಿಂದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣವು 1997ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಸಹಯೋಗವು ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಯುವಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಕನ್ ಸ್ಥಾವರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ: ಚಕನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕವನ್ನು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನ ಕಠಿಣ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ 6-ಸಿಲಿಂಡರ್ M256 ಎಂಜಿನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಜರ್ಮನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.
'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ'ಗೆ ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ: ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡೋ-ಜರ್ಮನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರದ ಬಲವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಭೂದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು - 2 ಲಕ್ಷ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಅದರ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫೋರ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಎಂಡಿ ಪ್ರಸನ್ ಫಿರೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ನ ಹಿರಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ Mercedes-Benz ಗ್ರೂಪ್ AG ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಜಾರ್ಗ್ ಬರ್ಜರ್, ಮಥಿಯಾಸ್ ಗೀಸೆನ್ ಮತ್ತು ಮೈಕೆಲ್ ಸ್ಕೀಬೆ, Mercedes-Benz ಇಂಡಿಯಾ MD ಸಂತೋಷ್ ಅಯ್ಯರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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