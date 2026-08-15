80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಆಹಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲೆಟ್ಗೆ
Digital Rupee Food Subsidy: ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ CBDC ವಾಲೆಟ್ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
Published : August 15, 2026 at 8:34 AM IST
Digital Rupee Food Subsidy: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಯೋಜನೆ 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ' (PMGKAY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಆಧಾರಿತ ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (CBDC-DBT) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ರೂಪಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣ ಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ (Central Bank Digital Currency) ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಯೋಜಿತ ಪಡಿತರ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್..
ದುರುಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್: ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಬರುವ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹಣವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಳಕೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿದಾರರು ಕೇವಲ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣದ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು (Pulses) ಅಥವಾ ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾರದರ್ಶಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (PDS) ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಇದು ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಚಂಡೀಗಢ ಪೈಲಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್: ಈ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸದ್ಯ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ (Pilot Project) ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಕಟಾರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ: ದೇಶದ 80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ರೇಷನ್ ನೀಡುವ PMGKAY ಯೋಜನೆ ಕೇವಲ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೃಷಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಜನಪರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಸತ್ ಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯ ಗಟ್ಟಿ ದಾಸ್ತಾನು (Strong Stocks) ಇದ್ದು, ದೇಶದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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