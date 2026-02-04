ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಚೀನಾ: ಈ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ?
Flush Door Handles Banned In China: ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : February 4, 2026 at 9:17 AM IST
Flush Door Handles Banned In China: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಇವಿ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚೀನಾ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ (ಮ್ಯಾನುವಲ್) ಬಾಗಿಲು ಬಿಡುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಶ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರುಗಳು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಡೋರ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ಜನವರಿ 1, 2027 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜನವರಿ 2029ರ ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಹಿತಿ: ಚೀನೀ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಮುಂಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಕಾರಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲದಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಾರಿನ ಹೊರಾಂಗಣ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಸೆಂ.ಮೀ x 2 ಸೆಂ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಹಿನ್ಸರಿತ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆರೆಯುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಗಾತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು.
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು: Xiaomi ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಎರಡು ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಘಟನೆಗಳ ನಂತರ ಚೀನಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಕಾರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ವೈಫಲ್ಯವು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರಕ EV ಅಪಘಾತಗಳ ನಂತರ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಜುಲೈ 2024ರಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ EV ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಗುಪ್ತ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ EV ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ಡೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾದ ಟಾಪ್ 100 ಹೊಸ-ಎನರ್ಜಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 60 ಪ್ರತಿಶತವು ಗುಪ್ತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾದ ಮಾಡೆಲ್ 3 ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ Y ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ BMWನ iX3 ಮತ್ತು ನಿಯೋ, ಲಿ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಗ್ನ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ. Xiaomi ಯ YU7 SUVಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸವಾಲುಗಳು: ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬಾಗಿಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಮೊತ್ತಗಳು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಚೀನಾದ EV ತಯಾರಕರ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಾದರಿಗೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುವಾನ್ (ಸುಮಾರು $14.4 ಮಿಲಿಯನ್) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಉನ್ನತ - ಮಟ್ಟದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಾರು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಚೀನೀ ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಈಗಾಗಲೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ M9 ಮತ್ತು BYD ಸೀಲ್ 06 ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಮರುಹೊಂದಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದೇಶಿ ಕಾರು ತಯಾರಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಟೆಸ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಡೋರ್ನ ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಹನ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಚಾಲಕ-ಸಹಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
