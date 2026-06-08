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ಗೂಗಲ್ - ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಮಧ್ಯ ಭಾರಿ ಡೀಲ್​!; ಎಐ ಪವರ್​ಗಾಗಿ ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್ಸ್​ ಒಪ್ಪಂದ!

Google Spacex Data Centre Deal: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ನಂತರ, ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ AI ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಸ್ಕ್‌ನ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

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ಗೂಗಲ್-ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಮಧ್ಯ ಭಾರೀ ಡೀಲ್ (Photo Credit: IANS and SpaceX)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 2:45 PM IST

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Google Spacex Data Centre Deal: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ಚ್​ ದೈತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2029 ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಎಕ್ಸ್​ಚೇಂಜ್​ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗೂಗಲ್ 110,000 ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ ಯುನಿಟ್ಸ್​​ (GPUs), ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್​ ಯೂನಿಟ್ಸ್​ (CPUs), ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $920 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾಲಮಿತಿ 33 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವು ಸರಿಸುಮಾರು $30 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.

ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ H200 ಚಿಪ್‌ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಸೆಟಪ್ 100 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 75,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಸಲು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರೊಳಗೆ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಎನ್‌ವಿಡಿಯಾ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷವು 90 ದಿನಗಳ ಮುಂಗಡ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬಹುದು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಅವರ AI ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು Google Cloud ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ 'ಜೆಮಿನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್'ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ 'Bridge Capacity' ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪಡೆಯಲು ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ, ಸಕಾಲಿಕ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ SpaceX ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Google ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 6.11ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, SpaceX ಮಸ್ಕ್‌ನ xAI ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ Googleನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪಾಲನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು ಶೇ 5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು SpaceX ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿ SpaceX ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀಯ ಮೆಂಫಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್-ಪ್ರಮಾಣದ 'ಕೊಲೊಸಸ್' AI ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿತು.

ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ S-1 ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲೌಡ್ AI ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್, 'ಕೊಲೊಸಸ್ I' ಮತ್ತು 'ಕೊಲೊಸಸ್ II' ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 2029 ರವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $1.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ $15 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯವು 2025ಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಯೋಜಿತ $18.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಒಪ್ಪಂದವು ಟೆನ್ನೆಸ್ಸೀಯ ಮೆಂಫಿಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗಿಗಾವ್ಯಾಟ್-ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲೊಸಸ್ AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ S-1 ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕ್ಲೌಡ್ ತಯಾರಕರು ಕೊಲೊಸಸ್ I ಮತ್ತು ಕೊಲೊಸಸ್ II ಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೇ 2029 ರವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ $1.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.

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