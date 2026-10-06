ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್ ಶುರು! 20,000 ರೂ. ಒಳಗೆ ಸಿಗುವ 5 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
Best 5G Phones Under Rs 20000: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಡುವೆಯೂ 20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಸಿಗುವ ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಫೋನ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 7:00 AM IST
Best 5G Phones Under Rs 20000: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಲು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದೇಶದ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಾದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ತಮ್ಮ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರುವ ಫೋನ್ ಹುಡುಕುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒಪ್ಪೊ, ವಿವೋ, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಪೋಕೋ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾದ 5 ಬೆಸ್ಟ್ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ..
OPPO K14x 5G - ಬೆಲೆ 18,999 ರೂ: ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫೋನ್ OPPO K14x 5G. ಇದರ ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆ 18,999 ರೂಪಾಯಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.75-ಇಂಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1125 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 5.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಇದರ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ 6 ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 761 ಮತ್ತು 1,761 ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ f/1.8 ಅಪರ್ಚರ್ ಜೊತೆ 50MP + 2MP ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 5MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಇದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ColorOS 16ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
Vivo T5 Lite 5G - ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ: ಲಿಸ್ಟ್ನ ಎರಡನೇ ಫೋನ್ Vivo T5 Lite 5G. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 20,499 ರೂ. ಇದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಜೊತೆ ಇದು 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.74-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 1,200 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 5.75 ಲಕ್ಷ.
ಇದರ ಹಿಂದೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 0.08MP ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆ 44W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ Origin OSನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
POCO M8x 5G - 7,900mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ: ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುವ ಫೋನ್ POCO M8x 5G. ಇದರ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬೆಲೆ 18,999 ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.9-ಇಂಚಿನ ದೈತ್ಯ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Snapdragon 4 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ 6.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.
ಇದರ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ 6 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 841 ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ 1,146.ಈ ಫೋನ್ ಹಿಂದೆ 50MP ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಇದರ 7,900mAh ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 45W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಕಂಪನಿ ಇದರಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯೂಸರ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 20 OS ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
Realme P4 Lite 5G - 144Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Realme P4 Lite 5G. ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಕೂಡ 18,999 ರೂ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಇರುವ 6.8-ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ. ಇದರ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 782 ಮತ್ತು 2,012 ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿವೈಸ್ ಹಿಂದೆ 13MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂಗಾಗಿ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದೆ. ಇದು 15W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Moto G37 Power - ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ.: ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ Moto G37 Power. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 17,999 ರೂ. ಇದರಲ್ಲಿ 1050 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ 6.7-ಇಂಚಿನ 120Hz ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6400 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ AnTuTu ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೋರ್ 5.70 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಇದರ ಗೀಕ್ಬೆಂಚ್ 6 ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 823 ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಕೋರ್ 1,357 ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಇದರ ಹಿಂದೆ 50MP ಮುಖ್ಯ ಕ್ವಾಡ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಟು-ಇನ್-ಒನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಪವರ್ಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ 7,000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 33W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೆಮೊರಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನಿಂದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಈ 5 ಫೋನ್ಗಳು 20 ಸಾವಿರದೊಳಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಸಿಗಲಿವೆ..
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