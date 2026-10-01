ಕೇವಲ 13,999 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್: ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಫ್, ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಬಿಟ್!
Fitbit Air Launched-India: ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಏರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದೇ 24/7 ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್, 1 ವಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ..
Published : October 1, 2026 at 8:05 AM IST
Fitbit Air Launched India: ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಕಂಪನಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಳಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿಯೇ ಫಿಟ್ಬಿಟ್ ಈಗ Fitbit Air ಎಂಬ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ತಂದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ 7 ದಿನವೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇರುವಷ್ಟು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೋಚ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಪವರ್ಫುಲ್: ನೋಡೋಕೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದರೂ ಇದರ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಇದುವರೆಗೂ Fitbit ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ (pebble) ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೃದಯದ ಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ Afib ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕ (SpO2), ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯದ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಿದ್ರೆಯ ಹಂತಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇದರ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡುವ ತಲೆನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ವಿವರಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ Google Health App ತೆರೆದು ನೋಡಬಹುದು.
1 ವಾರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ 1 ದಿನ ಬಳಕೆ: ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಳಿಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ.. ಒಂದು ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ, ಜಿಮ್, ಪಾರ್ಟಿ, ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ತೂಕ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ವಾಚ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಲಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ Fitbit Air ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು Pixel Watch ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ Fitbit Air ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿಯಾದರೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ದಿನದವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವರ್ಕೌಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್: Fitbit Air ಮತ್ತು Google Health App ನಿಂದ ವರ್ಕೌಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆ್ಯಪ್ನಿಂದಲೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಶುರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ ವರ್ಕೌಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಲು, ನಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ನ ಸಾರಾಂಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಮಷೀನ್ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವೈಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದರೆ Google Health Coach ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3 ರೀತಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು: ಇದರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಒಳಗಿನ pebble ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯ್ತು. 3 ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
- Performance Loop Band: ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮರುಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- Active Band: ಇದು ಬೆವರು ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಮ್ ಮತ್ತು ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವರ್ಕೌಟ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್.
- Elevated Modern Band: ಇದು ನೋಡೋಕೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ತರಹ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: Fitbit Air ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ Google Store ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 13,999 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು Obsidian, Berry, Lavender ಮತ್ತು Fog ಎಂಬ 4 ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳ Google Health Premium ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಓದಿ: ಮ್ಯೂಸ್ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲು ಬಂದ ಓಪನ್ಎಐ ಡಾಟ್ಸ್: ಸದಾ ಆನ್ ಇರೋ AI ಏಜೆಂಟ್ ಲಾಂಚ್!