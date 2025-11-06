ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಿಗ್ ಗಿಫ್ಟ್: ಲಾಂಚ್ಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾರ್!!
Tata Gifted To Women Cricket Team: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾದ ಮೊದಲ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಸಿಯೆರಾ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : November 6, 2025 at 2:36 PM IST
Tata Sierra Gifted To Women Cricket Team: ಮುಂಬೈನ ಡಿ ವೈ ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಯಾರಕ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೂ ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಉನ್ನತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
Legend Meets Legends.— Tata Motors Cars (@TataMotors_Cars) November 5, 2025
Celebrating the Indian Women’s Cricket Team and their legendary ICC Women’s World Cup performance, Tata Motors Passenger Vehicles proudly presents each member of the team with the Tata Sierra — a bold, versatile, and timeless legend.@TataCompanies pic.twitter.com/RxT4viRa9p
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಸಿಯೆರಾವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಿಇಒ ಶೈಲೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಎಸ್ಯುವಿ ನವೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 11 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 25 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ICE (ಪೆಟ್ರೋಲ್/ಡೀಸೆಲ್) ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಆಕರ್ಷಕ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, LED DRLಗಳು, LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಫ್ಲಶ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಯೆರಾ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ SUV ಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ (ಡಿಜಿಟಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್-ಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ) ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ ಟಾಟಾ ಲೋಗೋ, ಟಚ್-ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರು 7 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS, EBD, ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್), TPMS, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರು 5-ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಲವು SUV ಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಸ್, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿಟಾರಾ, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ, ಟೊಯೋಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಹೈರೈಡರ್, ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಕ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಓದಿ: ಟೆಸ್ಲಾದ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಅಗರ್ವಾಲ್!