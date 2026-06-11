'ಮೇಡ್ - ಇನ್ - ಇಂಡಿಯಾ' ಸಿ-295 ವಿಮಾನ ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟ: ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ
Made in India Airbus: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮೊದಲ ಏರ್ಬಸ್ ಸಿ-295 ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : June 11, 2026 at 1:19 PM IST
Made in India Airbus: ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮೊದಲ ಏರ್ಬಸ್ ಸಿ-295 ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು ಬುಧವಾರ ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿತು.
ಇದು 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಈ ಹೊಸ ವಿಮಾನವು ಮಿಸೈಲ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ನೈಟ್ ವಿಸನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಮಡ್ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಶತ್ರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಲಟ್ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.
The Indian Air Force congratulates the entire team behind the successful maiden flight of the first India-made C-295.— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 10, 2026
The achievement reinforces India's growing aerospace capabilities and underscores the Indian Air Force commitment to fostering indigenous defence capability… pic.twitter.com/tsU0dQUdi5
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ISR ವಿಮಾನ ಇದು: C-295 ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ISR (ಗುಪ್ತಚರ, ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ವಿಚಕ್ಷಣ) ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 38 ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 310ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 42 ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾರಾಟದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡಿಸೈನ್: C295 ಅನ್ನು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸೇವಾ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ. C295 ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದ ರನ್ವೇಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೆಲಗಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ 3,200 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರನ್ವೇಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಿಮಾನವು ಸುಧಾರಿತ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶತ್ರು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಸೇರಿವೆ: ರಾಡಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರಿಸೀವರ್ (RWR), ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (MAWS), ಚಾಫ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇರ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಲೇಸರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೀವರ್ (LWR), ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕೌಂಟರ್ಮೆಶರ್ಸ್ (DIRCM) ಮತ್ತು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ರಕ್ಷಾಕವಚ.
ಈ ವಿಮಾನವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ವಿಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಹಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾನವು 12.7mm ಮೆಷಿನ್ ಗನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಟಿರೋಲ್ ಏರ್ಲಿಫ್ಟರ್: C295ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಎಂದರೆ ಅದರ ಬಹು - ಪಾತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಒಳಾಂಗಣ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸೈನ್ಯದ ಸಾಗಣೆ, ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ ನಿಯೋಜನೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ, ವಿಐಪಿ ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಬಹುದು:
70 ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ / 48 ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ಗಳು / 7 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯಕರೊಂದಿಗೆ 24 ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ಗಳು / 24 ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ / 6 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಐಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ / 5 ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳವರೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ / 8 A22 ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಇದರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು
- ಉದ್ದ: 24.5 ಮೀಟರ್
- ಎತ್ತರ: 8.66 ಮೀಟರ್
- ರೆಕ್ಕೆಗಳ ವಿಸ್ತಾರ: 25.81 ಮೀಟರ್
- ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಉದ್ದ: 12.7 ಮೀಟರ್
- ಗರಿಷ್ಠ ಟೇಕ್ಆಫ್ ತೂಕ: 23,200 ಕೆಜಿ
- ಗರಿಷ್ಠ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತೂಕ: 23,200 ಕೆಜಿ
- ಗರಿಷ್ಠ ಪೇಲೋಡ್: 9,250 ಕೆಜಿ
- ಗರಿಷ್ಠ ಕ್ರೂಸ್ ವೇಗ: 480 ಕಿಮೀ/ಗಂ
- ಗರಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: 3,000 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳು (ಅಂದಾಜು 5,600 ಕಿಮೀ)
- ಸೇವಾ ಸೀಲಿಂಗ್: 25,000 ಅಡಿ
- ಗರಿಷ್ಠ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯ: ಅಂದಾಜು 11 ಗಂಟೆಗಳು
C295 ವಿಮಾನವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಏಕಕಾಲಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ, ಕಡಲ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ವಿರೋಧಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಇದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ C295 ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
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