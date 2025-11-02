ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ: ಫೆರಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ವನಿತೆ!
Ferrari Indian Woman Racer: ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಫೆರಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
Published : November 2, 2025 at 2:09 PM IST
Ferrari Indian Woman Racer: ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯಿಂದ ಬಂದ ಡಯಾನಾ ಪುಂಡೋಲ್ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರು. 32ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಇವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೆರಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೆರಾರಿ ಕ್ಲಬ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾನಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸವಾಲು ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೆರಾರಿ 296 ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ರೇಸಿಂಗ್ಗೆ ಡಯಾನಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಜೆಕೆ ಟೈರ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೇಸಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಆರಂಭವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಗುರಿ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ನಂತರ, ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೊ ಕಪ್ನಂತಹ ದೇಶಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು 2024 ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ MRF ಸಲೂನ್ ಕಾರ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ರೇಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಈಗ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆರಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಸರಣಿಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ.. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಫೆರಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಡಯಾನಾ ಪುಂಡೋಲ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಫೆರಾರಿ ಕ್ಲಬ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂತಹ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಡಯಾನಾ ಓಡಿಸುವ ರೇಸ್ ಕಾರು ಫೆರಾರಿ 296 ಚಾಲೆಂಜ್. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅದ್ಭುತ. ಇದು ಫೆರಾರಿ 296 GTB ಆಧಾರಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ರೇಸ್ ಕಾರು. ಇದು ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ V6 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಫೆರಾರಿ 296 ಚಾಲೆಂಜ್ನ ಬಾಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏರೋ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ವೇಗ, ಡೌನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಫೆರಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬಳಸುವ ಡೇಟಾ ಲಾಗಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಪುಣೆಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಫೆರಾರಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಫೆರಾರಿ ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಡಯಾನಾ ಪುಂಡೋಲ್, ಈಗ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಹಿಳಾ ರೇಸರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರೈಸುತ್ತೇವೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಭಕ್ಕೆ: ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ