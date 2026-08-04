Fire - Bolttನಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಿದ್ಧ: ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಬೋಲ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್
Fire Boltt Smartphone: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Fire-Boltt ತನ್ನ ಹೊಸ Boltt ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 9:06 AM IST
Fire Boltt Smartphone: ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ ತಯಾರಿಸುವ Fire-Boltt ಕಂಪನಿ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸಬ್-ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ Boltt ಅಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಲಾಂಚ್ ಡೇಟ್, ಫೋನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.
ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಬೋಲ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್?: Flipkart ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೊಲ್ಟ್ನನ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದೆ. ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೂತ್ ಡೇ - ಟು - ಡೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
Boltt Smartphone launching on 25th Aug 12PM in 🇮🇳— Ravi Kiran - Tech Influencer (@Ravikrn36) August 3, 2026
Both 4G and 5G phones will launch
. Unisoc T7250 Chipset
. Clean Software with Android 16
. Centre Punch Hole Selfie 🤳
. Flat Frame designed
Price at 20K 5G and under 20K 4G#Boltt #Fireboltt pic.twitter.com/sFPnDhxG9q
ಡಿಸೈನ್ ವಿವರಗಳು:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ - ಪಂಚ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಟೌಟ್
- ಒಳಗಿನ ಬೆಝೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ
- ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೀ
- ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಡಿಸೈನ್
ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ Fire - Boltt ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ. ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ HMD, Lava, Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo ನಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
Geekbench ಲೀಕ್ ಹೇಳವುದ್ದೇನು?: Fire-Boltt ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ Evo ಮತ್ತು Ace ಎಂಬ 2 ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. 4G ಮತ್ತು 5G ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಹೆಸರು Boltt Evo 4G ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Geekbench ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಲೀಕ್ ಆದ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್:
- Chipset: Unisoc T7250
- RAM: 4GB
- OS: Android 16
- Geekbench Score: Single-core 440, Multi-core 1470
Unisoc T7250 ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ - ಲೆವೆಲ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 12nm ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 CPU ಕೋರ್ 1.82GHz ಮತ್ತು 6 ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕೋರ್ 1.61GHz ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ Realme P4x, Oppo A6c, Poco C81 Pro, Itel Zeno 200 ನಂತಹ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಯ್ನ 'MyCall' ಆ್ಯಪ್: ಈಗ ಕಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೂರು!