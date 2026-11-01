ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಧಮಾಕಾ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ₹31.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು!
UPI October Transactions-2026: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ಶೇಕಡಾ 16ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ₹31.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೊಸ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕ ಜಾರಿಯನ್ನು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಮುಂದೂಡಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 3:07 PM IST
UPI October Transactions 2026: ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಜಾಲವಾದ ಯುಪಿಐ (UPI - Unified Payments Interface), ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಒಟ್ಟು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 16 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ₹31.53 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಿಗಮವು (NPCI) ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು (Volume) ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 25.47 ಬಿಲಿಯನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿನ ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಹೋಲಿಕೆ: ಎನ್ಪಿಸಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 822 ಮಿಲಿಯನ್ (82.2 ಕೋಟಿ) ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯವೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1,01,707 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿರುವುದು ದೇಶದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿಯ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 23ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 24.07 ಬಿಲಿಯನ್ ತಲುಪಿತ್ತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟಿನ ಮೌಲ್ಯ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ₹29.37 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಐಎಂಪಿಎಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಆರ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಯುಪಿಐ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಐಎಂಪಿಎಸ್ (IMPS) ಪಾವತಿ ಮೌಲ್ಯವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ₹7.63 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 19ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಐಎಂಪಿಎಸ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಸರಾಸರಿ 12.10 ಮಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹24,601 ಕೋಟಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಆಯ್ದ ಯುಪಿಐ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟ್ (MDR) ಶುಲ್ಕದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಶುಲ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಬ್ಬದ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಪಿಎಫ್ಒ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಮಿತಿಯು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಎಂಡಿಆರ್ ಶುಲ್ಕದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಲಾಭ: ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಂಡಿಆರ್ (MDR) ಶುಲ್ಕದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸೇವೆಗಳು (Telecom), ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ₹2,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ (Large Merchants) ಇದೇ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 0.4 ರಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 300 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಟ್ಟು ಮರ್ಚೆಂಟ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಶುಲ್ಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇಕಡಾ 95 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ (P2M) ನಡೆಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
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