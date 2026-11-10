ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಕ್ರಾಂತಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
Electric Car Sales India: FADA ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವಿ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 12:44 PM IST
Electric Car Sales India: ಭಾರತೀಯ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ (EV) ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ (FADA) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 37,049 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ 20,995 ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆಯ ಶೇ. 76.47 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಪಾಲು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಶೇ.7.3 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ.3.5ರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 14 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿದ್ದ ಶೇ. 8.5 ರ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇವಿ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ: ದೇಶದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors): ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14,669 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 77.6 ರಷ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ (Mahindra): ಒಟ್ಟು 8,538 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅವಧಿಯ 4,599 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 85.7 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿದೆ.
ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ (MG Motor): ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 5,939 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 10.8 ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಇವಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ವಿನಫಾಸ್ಟ್' (VinFast) ಈ ತಿಂಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,571 ರಿಟೇಲ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ' (Maruti Suzuki) ಕೂಡ ಇವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಧುಮುಕಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 1,200 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಇವಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
|ರ್ಯಾಂಕ್
|ಕಾರು ತಯಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ
|ಯುನಿಟ್ಗಳು (ಮಾರಾಟ)
|ವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ (YoY %)
|ಮಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ (MoM %)
|1
|ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (Tata Motors)
|14,669
|77.61% ಏರಿಕೆ
|0.82% ಇಳಿಕೆ
|2
|ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟೋ (Mahindra Auto)
|8,538
|85.65% ಏರಿಕೆ
|9.74% ಏರಿಕೆ
|3
|ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (MG Motor India)
|5,939
|10.80% ಏರಿಕೆ
|13.30% ಏರಿಕೆ
|4
|ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ (Vinfast)
|2,571
|1,710.56% ಏರಿಕೆ
|13.26% ಇಳಿಕೆ
|5
|ಕಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ (Kia India)
|1,395
|85.26% ಏರಿಕೆ
|10.54% ಏರಿಕೆ
|6
|ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ (Maruti Suzuki India)
|1,200
|-
|8.70% ಏರಿಕೆ
|7
|ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Hyundai Motor India)
|760
|42.32% ಏರಿಕೆ
|4.04% ಇಳಿಕೆ
|8
|ಬಿವೈಡಿ ಇಂಡಿಯಾ (BYD India)
|737
|4.10% ಏರಿಕೆ
|11.84% ಇಳಿಕೆ
|9
|ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ (BMW India)
|462
|26.58% ಏರಿಕೆ
|7.97% ಇಳಿಕೆ
|10
|ಟೆಸ್ಲಾ ಇಂಡಿಯಾ (Tesla India)
|291
|627.50% ಏರಿಕೆ
|-
|11
|ಟೊಯೊಟಾ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಮೋಟಾರ್ (Toyota Kirloskar Motor)
|190
|-
|12.84% ಇಳಿಕೆ
|12
|ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಇಂಡಿಯಾ (Mercedes-Benz India)
|62
|48.76% ಇಳಿಕೆ
|50.40% ಇಳಿಕೆ
|13
|ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ (Citroen India)
|60
|11.11% ಏರಿಕೆ
|9.09% ಏರಿಕೆ
|14
|ವೋಲ್ವೋ ಇಂಡಿಯಾ (Volvo India)
|37
|60.87% ಏರಿಕೆ
|17.78% ಇಳಿಕೆ
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