ದಸರಾ-ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾತ್ರೆ: ಡೆಲಿವರಿ, ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ನೇಮಕಾತಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್!
Festive Hiring 2026 Report: 2026 ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : September 21, 2026 at 9:22 AM IST
Festive Hiring 2026 Report: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2026ರ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಎಲ್ಬಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 15 ರಿಂದ 20 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 2026ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ-ಡಿಸೆಂಬರ್) ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಸೀಸನಲ್ ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಜಾಬ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬದಲಾಗಿದೆ: ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ಸೀನ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು 12 ರಿಂದ 14 ವಾರ ಮುಂಚೆಯೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಂದರೆ ದಸರಾ-ದೀಪಾವಳಿ ಪೀಕ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಪೂಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಎಲ್ಬಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಎಸ್ವಿಪಿ ಮತ್ತು ಎಪಿಎಸಿ ಹೆಡ್ ವರುಣ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಹೇಳುವಂತೆ, "ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಭಾರತದ ವರ್ಕ್ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಬೇಗ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಗರಗಳತ್ತ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ-ಎನೇಬಲ್ಡ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ-ಟು-ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶಾರ್ಟ್-ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾಂಗ್-ಟರ್ಮ್ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ?
- ಕೋರ್ ಏರಿಯಾ: ಲಾಸ್ಟ್-ಮೈಲ್ ಡೆಲಿವರಿ, ವೇರ್ಹೌಸಿಂಗ್, ಫುಲ್ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್, ರಿಟೇಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್
- ಇತರೆ: ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ
- ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್: ನ್ಯೂ-ಏಜ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ರೋಲ್ಗಳು - ಇವು 15-20% ಬೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪಿಕರ್, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್
ಟಯರ್-2, ಟಯರ್-3 ನಗರಗಳೇ ಹೀರೋ: ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಜಾತ್ರೆ ಜೋರು. ಒಟ್ಟು ಫೆಸ್ಟಿವ್ ಹೈರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 45-50 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟಯರ್-2 ಮತ್ತು ಟಯರ್-3 ನಗರಗಳಿಂದಲೇ ಬರಲಿದೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ 25-30% ಇರಲಿದೆ.
ಹಾಟ್ ಸಿಟಿಗಳು: ಜೈಪುರ, ಲಕ್ನೋ, ಇಂದೋರ್, ಸೂರತ್, ನಾಗ್ಪುರ, ಭುವನೇಶ್ವರ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಚಂಡೀಗಢ, ಕೊಚ್ಚಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫ್ರೆಶರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಒಟ್ಟು ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ 20-25% ಫ್ರೆಶರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಜಾಬ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 30-35% ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಾನ್-ಮೆಟ್ರೋ ಲೊಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಂಬಳದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ: ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರೆಡಿ-ಟು-ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗೆ 12-18% ವೇಜ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಸನಲ್ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ 18% ವರೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಟಯರ್-1 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವವರಿಗೆ 12-15% ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೇರ್ಹೌಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಲಿದೆ.
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