ವೈಟ್​ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ರೋಡಿಗಿಳಿಸಿದ ಫೆರಾರಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

Ferrari SC40 One Off Revealed: ಫೆರಾರಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಾದ 296 GTB ಆಧಾರಿತ ಫೆರಾರಿ SC40 ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಫೆರಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಲುಕ್​ (Photo Credit- Ferrari)
October 20, 2025

Ferrari SC40 One Off Revealed: ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಫೆರಾರಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. SC40 ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಫೆರಾರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ F40ನಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟೆಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಕಾರ್ 296 GTB ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 3.0-ಲೀಟರ್ V6 ಟರ್ಬೊ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 830 hpಯ ಬೃಹತ್ ಪವರ್​ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈಟ್​ ಕಲರ್​ ಫಿನಿಶಿಂಗ್​ ಜೊತೆ ತರಲಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಫೆರಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಲುಕ್​ (Photo Credit- Ferrari)

'ಫೆರಾರಿ SC40' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 296ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. SC40 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬೋಸ್​ ಆಕಾರದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್​ ರಿಯರ್​ ವಿಂಗ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೂಪರ್‌ ಕಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೆರಾರಿ SC40 ವಿನ್ಯಾಸ: ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಇಂಟೇಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. F40 ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್‌ನ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಯುನಿಟ್​ಗಳಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 296 ರಿಂದ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್​ ವೆಂಟ್ಸ್​ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ.

ಫೆರಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಲುಕ್​ (Photo Credit- Ferrari)

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ಸ್​ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಔಟಿಂಗ್​ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಾಡಿಲೈನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವೆಡ್ಜ್ ತರಹದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೀ ಡಿಸೈನ್​ ಮಾಡಲಾದ ಡೋರ್ಸ್​, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಔಟ್​ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಟೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು F40ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಮ್‌ಶೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕವರ್ ಸೇರಿವೆ.

ಫೆರಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಲುಕ್​ (Photo Credit- Ferrari)

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್​ ರಿಯರ್​ ವಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಲಂಬವಾದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ SC40 ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೀಟ್​ ವೆಂಟ್ಸ್​ ಬೇಸ್​ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಬಂಪರ್ 296 ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.

ಫೆರಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಲುಕ್​ (Photo Credit- Ferrari)

ಫೆರಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೂಲ F40ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್-ಕೆವ್ಲರ್‌ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಫುಟ್‌ವೆಲ್‌ಗಳು, ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೆಟಿರಿಯರಲ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಲಗೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಫೆರಾರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ SC40 ಲುಕ್​ (Photo Credit- Ferrar)

ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ SC40 ಎಂಜಿನ್: F40 ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ V8 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಫೆರಾರಿ SC40 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 296 ರಂತೆಯೇ ಅದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೋ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ V6 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಒಟ್ಟು 819 bhp ಪವರ್ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 330 ಕಿಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ 2.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 296 GTB ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ಸ್​ ಸುನಾಮಿ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಮಾರಾಟ, 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು!

