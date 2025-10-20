ವೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ರೋಡಿಗಿಳಿಸಿದ ಫೆರಾರಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್?
Ferrari SC40 One Off Revealed: ಫೆರಾರಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಾದ 296 GTB ಆಧಾರಿತ ಫೆರಾರಿ SC40 ಅನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 20, 2025 at 2:02 PM IST
Ferrari SC40 One Off Revealed: ಇಟಾಲಿಯನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಫೆರಾರಿ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ SC40 ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. SC40 ಸೂಪರ್ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಫೆರಾರಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೂಪರ್ಕಾರ್ F40ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಪರ್ಕಾರ್ SC40 ಕಾರ್ 296 GTB ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 3.0-ಲೀಟರ್ V6 ಟರ್ಬೊ-ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 830 hpಯ ಬೃಹತ್ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಜೊತೆ ತರಲಾದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
'ಫೆರಾರಿ SC40' ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 296ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದೆ. SC40 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬೋಸ್ ಆಕಾರದ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಯರ್ ವಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಐಕಾನಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಕಾರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆರಾರಿ SC40 ವಿನ್ಯಾಸ: ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟೇಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಂಪರ್ ಹೊಂದಿದೆ. F40 ಮುಂಭಾಗದ ಬಂಪರ್ನ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 296 ರಿಂದ ಫ್ಲಾಂಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಾಡಿಲೈನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ವೆಡ್ಜ್ ತರಹದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೀ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೋರ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಔಟ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಟೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು F40ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಕ್ಲಾಮ್ಶೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಕವರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೊಸ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಯರ್ ವಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಲಂಬವಾದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ SC40 ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದವಾದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಹೀಟ್ ವೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಬಂಪರ್ 296 ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಫೆರಾರಿ ಕಂಪನಿಯು ಮೂಲ F40ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಕಾರ್ಬನ್-ಕೆವ್ಲರ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್, ಫುಟ್ವೆಲ್ಗಳು, ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೆಟಿರಿಯರಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲಗೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ SC40 ಎಂಜಿನ್: F40 ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ V8 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಫೆರಾರಿ SC40 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 296 ರಂತೆಯೇ ಅದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೋ ಮಿಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ V6 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ ಒಟ್ಟು 819 bhp ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 330 ಕಿಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೇವಲ 2.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 296 GTB ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೀಪಾವಳಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಸುನಾಮಿ! ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರು ಮಾರಾಟ, 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು!