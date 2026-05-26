ETV Bharat / technology

‘ಲೂಸ್’ ಆಗಿ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಫೆರಾರಿ ಕೊನೆಗೂ​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​?

Ferrari First EV: ವಿದ್ಯುದೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಫೆರಾರಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್​ಟ್ರಿಕ್​ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

NEW FERRARI LUCE EV FERRARI LUCE FEATURES FERRARI LUCE EV PRICE FERRARI LUCE EV BATTERY
ಫೆರಾರಿ ಲೂಸ್ (Photo Credit: Ferrari)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 26, 2026 at 8:26 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Ferrari First EV: ಫೆರಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫುಲ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರು ಎಂಬ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಫೆರಾರಿ ಲೂಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಯುಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಲೂಸ್ ಕಂಪನಿಯು 1939ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಮರನೆಲ್ಲೊ ಮೂಲದ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಫೆರಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಚಾಲಿತವಾಗುವುದನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿರೋಧಿಸಿತ್ತು. ಫೀಲಿಂಗ್​, ಸೌಂಡ್​ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಫೆರಾರಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದರು. ಪೋರ್ಷೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪೋರ್ಷೆ ಟೇಕಾನ್‌ನಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿಯಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಲೂ ಫೆರಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು.

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಬಿಗಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತು EV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಫೆರಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಫೆರಾರಿ ಮೊದಲು 2022 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ "ಬಹು-ಶಕ್ತಿ ತಂತ್ರ" ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿತು. ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸದೆಯೇ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತು.

ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಫೆರಾರಿ ಲೂಸ್, ಇದು ಕೇವಲ "ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೆರಾರಿ" ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಫೆರಾರಿ ಕಾರು ಎಂದು ಫೆರಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫೆರಾರಿ ಲೂಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಜಿ ಆಪಲ್ ಮುಖ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾನಿ ಐವ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಮಾರ್ಕ್ ನ್ಯೂಸನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲವ್‌ಫ್ರಾಮ್‌ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೂಸ್ ಫೋರ್​ ಡೋರ್​ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 500,000 ಯುರೋಗಳನ್ನು (ಸುಮಾರು 586,000 ಡಾಲರ್​) ಮೀರಿದೆ.

ಫೆರಾರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫ್ಲೇವಿಯೊ ಮಂಜೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂಡವು ಫೆರಾರಿಯ ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರಿನ ಬಾಹ್ಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಳಾಂಗಣ ಎರಡನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಲೂಸ್ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ವ್ಯಾಪಕ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೆರಾರಿ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ EVಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫೆರಾರಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ರೆಸೀವ್​ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಲೂಸ್ ಬೃಹತ್ ಗ್ಲಾಸ್​ಹೌಸ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್​ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ವಿಂಗ್ಸ್​ನಿಂದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೆರಾರಿ ಇದನ್ನು "ಶೆಲ್ ಲೈಕ್​" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೆರಾರಿಗಿಂತ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ರಾಸ್‌ಒವರ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಅನುಪಾತಗಳು ಸಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಲೂಸ್ ಫೆರಾರಿಯ ಎರಡನೇ ಫೋರ್​-ಡೋರ್​ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಫೈವ್​ ಸೀಟರ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದು 23-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು 24-ಇಂಚಿನ ಹಿಂಭಾಗದ ವೀಲ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಕೆಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ EV ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಫೆರಾರಿ ಲೂಸ್ ಫೋರ್​ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವೀಲ್​ಗೆ ಒಂದಂತೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 1,050 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ (772kW) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆರಾರಿ ಕೇವಲ 2.5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗವನ್ನು, 6.8 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0-200 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತು 310 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

800V ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಬಳಸಿ ಮರನೆಲ್ಲೊದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ 122kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಿಂದ ಪವರ್​ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರು 350kW ವರೆಗಿನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70kWh ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಫೆರಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 530 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಲೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಲೂಸ್, ಫೆರಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಹಲವಾರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್​ ಗ್ರಿಲ್‌ಗಳು, ಫೋರ್​ ವೀಲ್​ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್​ ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್, ಫೆರಾರಿ F80 ಹೈಪರ್‌ಕಾರ್‌ನಿಂದ ಪಡೆದ ಆಕ್ಟಿವ್​ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್​ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಡಲ್-ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್​ ಟಾರ್ಕ್ ವಿತರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ವೇಗವರ್ಧನೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಫೆರಾರಿಯ ಹೊಸ "ಟಾರ್ಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್" ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಸೇರಿವೆ.

ರಾರಿ ಕೂಡ EV ಚಾಲನೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದೆ. ನಕಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಶಬ್ದಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ನೈಜ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆವರ್ತನಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ವೇಗವರ್ಧಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫೆರಾರಿ ವಾಹನದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಳಗೆ ಲೂಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಿಗಿಂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಗ್ರಾಹಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು, ರೋಟೆಟಿಂಗ್​ ಸೆಂಟರ್​ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್​, ರೀಸೈಕಲ್ಡ್​ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ​ 21-ಸ್ಪೀಕರ್ 3,000W ಆಡಿಯೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಇವಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕಡಿಮೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ತೂಕ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೆರಾರಿಯ ಹೊಸ ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕವು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್-ವೀಲ್-ಡ್ರೈವ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಸುಧಾರಿತ ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಫೆರಾರಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಲೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರುಗಳ ಭವಿಷ್ಯವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸ್ವೀಕೃತಿಯನ್ನು ಲೂಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BMWಯಿಂದ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಬೈಕ್​!: ಕೇವಲ 115 ಯುನಿಟ್​​​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ

TAGGED:

NEW FERRARI LUCE EV
FERRARI LUCE FEATURES
FERRARI LUCE EV PRICE
FERRARI LUCE EV BATTERY
FERRARI FIRST EV

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.