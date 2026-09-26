ಪೆಂಟಗನ್ vs ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್: ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾನ್, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಜಯ! ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
Anthropic vs Pentagon: ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೆಂಟಗನ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಫೆಡರಲ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ನ ಸವಾಲನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 26, 2026 at 9:00 AM IST
Anthropic vs Pentagon: ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಪೆಂಟಗನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸವಾಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.
ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಸಂತಸ: ಯುಎಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪೆಂಟಗನ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಪೆಂಟಗನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. "ಇಂದಿನ ಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪು ಇಲಾಖೆಯ ನಿಲುವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ನ ಮುಖ್ಯ ವಕ್ತಾರ ಸೀನ್ ಪಾರ್ನೆಲ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಈ ಇಡೀ ಜಟಾಪಟಿ ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು "ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ರಿಸ್ಕ್" ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ, ಈ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಒಂದು ನೈತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ. ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಬ ಎಐ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಗೂಢಚರ್ಯೆ (ಮಾಸ್ ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್) ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಿಲುವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಈ ನಿಲುವು ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಐ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು, ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ವಾದಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೆಂಟಗನ್ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಬಳಸಿದ ನಿಯಮ ಸರಿಯೇ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೇ ಎಂಬುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಮತದ ತೀರ್ಪು ಬರೆದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಗ್ರೆಗೊರಿ ಕಟ್ಸಾಸ್ ಅವರು, "ಪೆಂಟಗನ್ನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರವಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ, ಅದು ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಭಯಪಡುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
"ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಭಯಪಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ಇಬ್ಬರೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕಟ್ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ನಿಯೋಮಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಏಕೈಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಕರೆನ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿರಿಯ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ಬುಷ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಎಐ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಪಡಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ "ಅವರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ತೀರ್ಪಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಎಐ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಡಿಸಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಮಗೆ ಆ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೇರೆ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು? ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಪೆಂಟಗನ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ.
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