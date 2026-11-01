ಬೈನಾನ್ಸ್ ಬೃಹತ್ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಕಳ್ಳತನದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವರ್ಯಾರೆಂದು ಹೇಳಿದ ಎಫ್ಬಿಐ!
Binance Crypto Heist: ಬೈನಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನಿಂದ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಆಸ್ತಿ ಕದ್ದ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ 'ಟ್ರೇಡರ್-ಟ್ರೇಟರ್' ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 1, 2026 at 10:35 AM IST
Binance Crypto Heist: ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಬರ್ ದರೋಡೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಬೈನಾನ್ಸ್ (Binance) ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಫ್ಬಿಐ (FBI) ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ (North Korea) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಇರುವುದು ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕುಖ್ಯಾತ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಂಡವಾದ ‘ಟ್ರೇಡರ್-ಟ್ರೇಟರ್’ (TraderTraitor) ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಫ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂತ್ರಗಳು: ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಫ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29, 2026 ರಂದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೈನಾನ್ಸ್ನಿಂದ 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ (ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ) ನೇರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೈಬಿಟ್ (Bybit) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 1.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್ಬಿಐ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ (USSS) ಮತ್ತು ಐಆರ್ಎಸ್-ಸಿಐ (IRS-CI) ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರೇಡರ್-ಟ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಾವ ಕದ್ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 'ಎಥೆರಿಯಮ್' (ETH) ಕಾಯಿನ್ಗಳಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೈಜ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬಿಗಿ ಜಾಲ: ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ದೋಚಿರುವ ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಂತೆ ಮರೆಮಾಚಲು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ (DeFi) ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ವಾಪ್ (Instant Swap) ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಫ್ಬಿಐ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಥೋರ್ನೋಡ್ (THORNode) ಮತ್ತು ಆರ್ಪಿಸಿ (RPC) ನೋಡ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಎಥೆರಿಯಮ್, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾನಾ (Solana) ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಾಲೆಟ್ ವಿಳಾಸಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ವಿಳಾಸಗಳಿಂದ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು (Block) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
The FBI is releasing information advising the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) was responsible for the theft of more than $6 billion USD in virtual assets from cryptocurrency exchange, Binance, on or about October 29, 2026. The FBI refers to this specific North Korean malicious cyber activity as "TraderTraitor." The FBI, together with partners at the USSS and IRS-CI, has observed TraderTraitor actors converting stolen assets primarily into Ethereum (ETH). It is expected these assets will then be further laundered by converting them using DeFi and instant swap services as they prepare them for further laundering stages. How You Can Help: FBI, USSS, and IRS-CI are urging private sector entities including THORNode operators, RPC node operators, instant exchanges, DeFi services, blockchain analytics firms, and other virtual asset service providers to block transactions with or derived from addresses TraderTraitor actors are using to launder these stolen assets. A list of addresses associated with this activity is available here: https://t.co/g0oIWx0WeD— FBI Cyber Branch (@FBICyberBranch) October 31, 2026
ಇಲಿ-ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಟ ಮತ್ತು ಬೈನಾನ್ಸ್ ನೀಡಿದ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ: ಈ ಕುರಿತು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಟಿಆರ್ಎಮ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್' (TRM Labs) ನ ಮುಖ್ಯ ನೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ತಜ್ಞ ಅರಿ ರೆಡ್ಬೋರ್ಡ್, "ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಕದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚದಂತೆ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವೇನಿಂದ ನಾವು ಈ ಹಣದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೈಜ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಟದಂತಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶನಿವಾರ ತನ್ನ ನವೀಕೃತ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕದ್ದ ಹಣದ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಧಿಯಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೂ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ (Reimbursed) ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಶೇಕಡಾ 80 ರಿಂದ 90 ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಕವರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟ್ಟರ್) ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೈನಾನ್ಸ್, ಈ ಹಿಂದೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 6.34 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಪೀಡಿತ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 90 ಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ (BTC) ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒನ್-ಟು-ಒನ್ (1:1) ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೊನೆಯ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು ಭಾಗವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವ (Less-liquid tokens) ಟೋಕನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
SAFU ತುರ್ತು ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆ: ಕದ್ದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮರುಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬೈನಾನ್ಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಳಕೆದಾರರ ತುರ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿ ನಿಧಿಯಾದ 'SAFU' (Secure Asset Fund for Users) ಅನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಖಜಾನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (Open-market) ಮತ್ತು ಓವರ್-ದಿ-ಕೌಂಟರ್ (OTC) ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಈಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಯ ವಿವರಗಳು: ಬೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಇಡೀ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಡೆವ್ಆಪ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (DevOps Engineer) ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಕೋರರು ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಬೈನಾನ್ಸ್ನ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸರ್ವೀಸ್ ಕಂಟೇನರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು, ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆದ 'ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ' (Private Key) ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಹಣದ ಪೈಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹28,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆನ್-ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಜ್ (Freeze) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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