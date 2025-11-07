ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ
FASTag New Rules: ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿ.. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 7, 2025 at 10:57 AM IST
FASTag New Rules: ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ FASTag ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ KYV (Know Your Vehicle) ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು FASTag ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ KYV ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರಿನ FASTag ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ KYV ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು FASTag ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
FASTag KYV ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಾಹನ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ FASTag ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಕಾರು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅನೇಕ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು NHAI ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
FASTag KYV ಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?: ಈಗ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಬಹು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು FASTag ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.
- ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ವಾಹನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಿಂದ RC ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ KYV ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ FASTag ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಬದಲಾಗಿ NHAI ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ SMS ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಮಲ್ಟಿ FASTags ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಮಾಲೀಕರು ಮೊದಲು ಯಾವ ವಾಹನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಇದಲ್ಲದೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
KYV FASTag ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು https://fastag.ihmcl.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, FASTag ಗೋಚರಿಸಬೇಕು.
- ⦁ RC ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ⦁ ನಿಮ್ಮ FASTag ಅನ್ನು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
