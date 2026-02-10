ETV Bharat / technology

ವಾಹನ ಸವಾರರೇ, ಫಾಸ್ಟ್​ ಟ್ಯಾಗ್​ ಹೊಸ ರೂಲ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ

FASTag New Rule: ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏಪ್ರಿಲ್​ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

NO CASH PAYMENTS AT TOLL PLAZAS HOW TO CHECK FASTAG BALANCE NEW FASTAG RULE CASH BANNED AT TOLL PLAZAS
ಫಾಸ್ಟ್​ ಟ್ಯಾಗ್​ ಹೊಸ ರೂಲ್ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 10, 2026 at 7:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FASTag New Rule: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ FASTag ತಂದಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ ನಂತರವೂ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಹನ ಸವಾರರು ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದವರು UPI ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುಪಿಐ ಇಲ್ಲದವರು ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದು ಇಲ್ಲೇ.

ನಗದು ಪಾವತಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಂಚಾರ ಜಾಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026ರಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಮಾರ್ಗಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಗಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗದು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ನಗದು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ:

  • ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸದಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಮೊದಲು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ನವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬೇಕು.
  • ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ.
  • FASTag ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು.
  • ನಿಮ್ಮ FASTag ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ FASTag ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ..:

  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ Google Play Store ನಿಂದ "MY FASTag ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್" ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು FASTag ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ FASTag ಖಾತೆ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಲಾಗಿನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ FASTag ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ:

  • ನೀವು ನಿಮ್ಮ FASTag ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
  • ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 88843 33331 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ FASTag ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುವ ಸಂದೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ Sarvam AI! ಚಾಟ್​ಜಿಪಿಟಿ, ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಪನಿ

TAGGED:

NO CASH PAYMENTS AT TOLL PLAZAS
HOW TO CHECK FASTAG BALANCE
CASH BANNED AT TOLL PLAZAS
ಫಾಸ್ಟ್​ ಟ್ಯಾಗ್​ ಹೊಸ ರೂಲ್
FASTAG NEW RULE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.