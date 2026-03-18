ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ದರ; ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ!!
FASTag Annual Pass Price Hike: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಡಬಲ್ ದಂಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : March 18, 2026 at 8:53 AM IST
FASTag Annual Pass Price Hike: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಟೋಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು 2026ರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NHAI) 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ದರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹75 ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನ ಬೆಲೆ ₹3,075 ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 3,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರುಗಳು ಅಥವಾ ಜೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನ ಹೊಸ ಬೆಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಯಾವರೀತಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್:
- ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ NHAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
- ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ FASTag ಖಾತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಈಗ ' FASTag Annual Pass' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
- ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.
- ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ FASTagನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
NHAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ನೀವು ಅಧಿಕೃತ NHAI ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಸಹ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
- ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ.
- 'FASTag Annual Pass' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ.
- ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಅಥವಾ FASTag ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.
- ಯಶಸ್ವಿ ಪಾವತಿಯ ನಂತರ, ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ FASTagನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡಬಲ್ ಟೋಲ್: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನೊಳಗಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಗಂಭೀರ ದೋಷ. NHAI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ಗೆ (ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜು) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಸಬೇಕು. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಟಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಧ ಟೋಲ್: ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕದ 50 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಶುಲ್ಕ ₹100 ಆಗಿದ್ದರೂ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ₹50 ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಟೋಲ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರಿ ದಂಡ: ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಟೋಲ್ ಲೇನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ನೀವು UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಪ್ರಮಾಣಿತ ದರದ 1.25 ಪಟ್ಟು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಟೋಲ್ ₹100 ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ₹200 ಅಥವಾ UPI ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ₹125 ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ FASTag ಬಳಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸಹಾಯವಾಣಿ: ನಿಮ್ಮ FASTag ವ್ಯಾಲೆಟ್ನಿಂದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1033 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮೀಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, "ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ" ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ, ಹತ್ತಿರದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, EV ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಸಮಾಚಾರನಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ FASTag ಅನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ KYC ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.
