ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್! 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರು!!

FASTag Annual Pass Success: ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್​ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

FASTAG ANNUAL PASS ONE YEAR VALIDITY NON COMMERCIAL OR PRIVATE NHAI WEBSITE AND RAJMARGYATRA APP
ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್​ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ (Photo Credit: IANS and X@Indian Infra Report)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 7:40 AM IST

3 Min Read
FASTag Annual Pass Success: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) FASTag ಮೂಲಕ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್​ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5.67 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳೊಂದಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟೋಲ್ ಗೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯದೆ ಮತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ನ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ..

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಪಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,150 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಸ್ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರಾಜ್​ಮಾರ್ಗ್​ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ NHAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ FASTag ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಗದುರಹಿತ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.

ನೀವು ದಿನನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಎಂದರೇನು?: ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ₹3,000 ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 1,150 ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾವತಿಯ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅಧಿಕೃತ NHAI ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಈ ಪಾಸ್‌ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ FASTagನ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ನೀವು 3,000 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್​ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

  • ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ: ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ: ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೋಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
  • ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
  • ನಗದು ರಹಿತ ವಹಿವಾಟು: ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ನಗದು ರಹಿತವಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬಳಸದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್​ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು

  • ವಿರಳವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-2 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟೋಲ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದರೆ ರೂ.3,000 ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು.
  • ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ ಯೋಜನೆ: ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಸೀಮಿತ ಸಿಂಧುತ್ವ: ಇದು 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 200 ಟೋಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ: ಈ ಪಾಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸಿದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಪಾಸ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟೋಲ್ ದಾಟಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ 3,000 ರೂ. ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಓದಿ: WATCH- ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಸೇನಾ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್​ ಬಳಸಿ 32 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಜಿಗಿದ ಯೋಧರು

