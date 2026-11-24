ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು ಹೋಲುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು! ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತೇ?
Growing Potatoes in Lunar Soil: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು ಹೋಲುವ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 1:25 PM IST
Growing Potatoes in Lunar Soil: ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಫಸಲು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಳೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಸೇವಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 19, 2026ರಂದು 'ಎನ್ಪಿಜೆ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ' (npj Microgravity) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಒರೆಗಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ (Oregon State University) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ (David Handy) ಮತ್ತು ಅಯ್ಮೆರಿಕ್ ಗೋಯರ್ (Aymeric Goyer) ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದೆ. ನಾಸಾದ 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್' (Artemis) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸವಾಲನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅವರು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಸಾಗಾಟದ ಸವಾಲು: ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯವೂ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಷಣೆ: ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆಯೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಆಹಾರ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ (Caloric yield) ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳಿಗೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಮೂಲವಾಗಬಲ್ಲದು.
ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಏಕೆ ಕಷ್ಟಕರ?: ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರವನ್ನು 'ರೆಗೋಲಿತ್' (Regolith) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಜನಕದ (Nitrogen) ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವ (Water drainage) ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನಂತಹ ಚೂಪಾದ ಕಣಗಳು (Sharp, glass-like particles) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಭಾರಲೋಹಗಳು ವಿಷಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ (Vermicompost) ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ: ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಮೊಡೊಕ್' (Modoc) ಎಂಬ ಕೆಂಪು ಸಿಪ್ಪೆಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲು ತಯಾರಿಸಲಾದ ಐದು ಬಗೆಯ 'ಲೂನಾರ್ ರೆಗೋಲಿತ್ ಸಿಮ್ಯುಲಂಟ್' (LRS) ಮಣ್ಣನ್ನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಯಲು (Lunar mare), ಕುಳಿಗಳಿರುವ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶ (Lunar highlands) ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹೋಲುವ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ, 'LMS-1E' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬಯಲಿನ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ನೆಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇ.15 ಮತ್ತು ಶೇ.30 ರಷ್ಟು 'ವರ್ಮಿಕಂಪೋಸ್ಟ್' (ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ) ಬೆರೆಸಿ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಗೊಬ್ಬರವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು: ಕೇವಲ ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಗಿಡಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದವು ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಗಿಡಗಳು ಕುಬ್ಜವಾಗಿ ಉಳಿದವು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾಮ್ರದ ವಿಷತ್ವದ (Copper toxicity) ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.30 ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಪರಿಣಾಮ: ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇಳುವರಿಯು, ಒರೆಗಾನ್ನ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ತಾಮ್ರದಂತಹ ಭಾರಲೋಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳು ಈ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು: ಎರಡನೇ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಂದ್ರನ ಕೃಷಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಐದೂ ಬಗೆಯ ಲೂನಾರ್ ರೆಗೋಲಿತ್ ಸಿಮ್ಯುಲಂಟ್ ಮಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇ. 5 ರಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೂ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇಳುವರಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಚಂದ್ರನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು (Lunar highlands) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 'NUW-LHT-5M' ಎಂಬ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಳಪೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ನೀಡಿತು. ನೀರು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣು ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನಂತಹ ಚೂಪಾದ ಕಣಗಳು ಇರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಲು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ?: ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲನೈನ್ (Solanine) ಮತ್ತು ಚಾಕೋನೈನ್ (Chaconine) ಒಳಗೊಂಡ 'ಗ್ಲೈಕೋಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್' (Glycoalkaloids) ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಲೋಹಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ..
- ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಅಂಶವು ಬಹುತೇಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
- ಗ್ಲೈಕೋಆಲ್ಕಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
- ಕೆಲವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಸತು (Zinc) ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯವು (Nutritional profile) ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಹಂತಗಳು: ಶೇ. 5 ರಿಂದ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆಯಾದರೂ ಸಹಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 10 ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾನವ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.
ಒರೆಗಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನವ ವಾಸ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ, ಭೂಮಿಯಷ್ಟೇ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೃಷಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
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