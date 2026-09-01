ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪೋರ್ನ್ ಆಪ್ಗಳ ಹಾವಳಿ! ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
Fake Porn Apps Facebook: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಪೋರ್ನ್ ಆಪ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 1, 2026 at 11:48 AM IST
Fake Porn Apps Facebook: ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಭಾರತೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಮನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರದ (I4C) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರೆಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಘಟಕ (NCTAU) ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ಆಪ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಐ4ಸಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಪ್ಲೇ, ರಿಲೂಪ್, ಕಿಸ್, ವಿಮೊ, ರಿವೊ, ನೆಕ್ಸೊ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಸಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಪ್ಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇತರೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಪ್ಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ವಂಚನೆ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಂತ 1: ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋರ್ನೋಗ್ರಫಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಟ್ ಲೈವ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ.
ಹಂತ 2: ಅಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಿಟ್ (APK) ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ ನಂತರ ಆಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಕೇಳುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ಈ ಮಾಲ್ವೇರ್ ನಂತರ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ (Accessibility) ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (VPN) ಅನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರ ಕಳವು ಮತ್ತು ಅನಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಪ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಳಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
- ಅಪರಿಚಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ.
- ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಭದ್ರತಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಪ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರಮುಖ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ.
ನಕಲಿ ಪೋರ್ನ್ ಆಪ್ ವಂಚನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು..
|ವಿವರ
|ಮಾಹಿತಿ
|ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದವರು
|NCTAU, I4C, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ
|ವೇದಿಕೆ
|ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು
|ಗುರುತಿಸಿದ ಆಪ್ಗಳು
|ನೈಟ್ ಪ್ಲೇ, ರಿಲೂಪ್, ಕಿಸ್, ವಿಮೊ, ರಿವೊ, ನೆಕ್ಸೊ, ವಿಕ್ಸಾ
|ಡೊಮೇನ್
|ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಾಟ್ ಲೈವ್ ಡೊಮೇನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್
|ವಿಧಾನ
|ಜಾಹೀರಾತು > ವೆಬ್ಸೈಟ್ > ಎಪಿಕೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ > ಅಪ್ಡೇಟ್ > ಅನುಮತಿ > ವಂಚನೆ
|ಕೇಳುವ ಅನುಮತಿ
|ಪ್ರವೇಶಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನುಮತಿಗಳು
|ಅಪಾಯ
|ಸಾಧನ ಹತೋಟಿ, ವಿಪಿಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್, ಡೇಟಾ ಕಳವು, ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆ
|ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ
|ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾತ್ರ, ಎಪಿಕೆ ಬೇಡ, ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆನ್, ಅಪ್ಡೇಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ
|ತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ
|ಸೇಫ್ ಮೋಡ್ > ಆಪ್ಸ್ > ಅನುಮತಿ ರದ್ದು > ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್, ಆಗದಿದ್ದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೀಸೆಟ್
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