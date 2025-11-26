'ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ' ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಪಾಯ!; ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫೇಕ್ ಆಧಾರ್, ಪ್ಯಾನ್!!
Nano Banana Pro: ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಫೇಕ್ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ..
Published : November 26, 2025 at 9:24 AM IST
Fake Aadhaar By Nano Banana Pro: ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಡಿರುವ AI ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನಂತೆ ಅದು ಲಾಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ AI ಮಾದರಿಯು ನಕಲಿ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೂಗಲ್ ತನ್ನ ಜೆಮಿನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ "ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ" ಎಂಬ ಹೊಸ AI ಪರಿಕರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಜನಪ್ರಿಯ "ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ"ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಥಿರತೆ, 4K ಇಮೇಜ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಜೊತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಈ ಉಪಕರಣವು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಗಲಿನಿಂದ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು AI ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ವೈಟ್ಬೋರ್ಡ್ ಸಾರಾಂಶಗಳಾಗಿ ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ನಂತಹ ನಕಲಿ ಭಾರತೀಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜ ಜೀವನದ ಗೌಪ್ಯತೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ETV ಭಾರತ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ತಂಡವು ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಈ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರೊ ಬಳಸಿ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ವೊಂದನ್ನು ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ AI ಪರಿಕರವು ಫೋಟೋ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾವು ID ಕಾರ್ಡ್ಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ನಕಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಕರಣದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫೇಕ್ ಭಾರತೀಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ದುರುಪಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸುವ ನ್ಯಾನೋ ಬನಾನಾ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಗೂಗಲ್ ಈ ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಅದು AI- ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲು ಅದೃಶ್ಯ ಗುರುತು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು SynthID ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಚರಿಸುವ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಚಂದಾದಾರರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಅಂತಹ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೋರಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವಾದ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳೆಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'sexually suggestive,' 'depicts violence' ಅಥವಾ 'sensitive content' ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಕರಣವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಅನೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
