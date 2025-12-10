ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್
Facebook Redesigned Feed: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಗಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಫೀಡ್, ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : December 10, 2025 at 3:54 PM IST
Facebook Redesigned Feed: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಫೀಡ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸರ್ಚ್, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನೆ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಫೀಡ್ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿವೆ ಮಲ್ಟಿ-ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು: ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಹು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತರಹದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಬಲ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಈಗ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಬಲ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಫುಲ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ: ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸುಲಭವಾದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
|ಫೀಚರ್
|ಕಾರ್ಯ
|Reels
|ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್
|Friends
|ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ
|Marketplace
|ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ
|Profile
|ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದೇಶ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೆನು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಗ್ರಿಡ್-ಶೈಲಿಯ ಸರ್ಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಹುಡುಕಾಟ ವಿಭಾಗವು ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್-ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಹೀಗಿದೆ:
- ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
- ಪೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ..
- ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆ ವಿಷಯವು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
5. ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಶನ್ನ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್: ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ರಚಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
- ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರಿಕರಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
- ವರ್ಣರಂಜಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
- ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
- ಕ್ರಾಸ್-ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ (ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹವು) ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
6. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ: ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
- ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಕರಗಳು
- ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
- ಗುರುತನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
7. ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ: ಜನರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಯಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
