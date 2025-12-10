ETV Bharat / technology

Facebook Redesigned Feed: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆಗಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಫೀಡ್, ಸರ್ಚ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಫೀಡ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿದೆ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ (Photo Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 3:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Facebook Redesigned Feed: ಮೆಟಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. 2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಹೊಸ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. ಫೀಡ್, ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸರ್ಚ್​, ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಕಂಟೆಂಟ್​ ರಚನೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಫೀಡ್ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್, ಕ್ಲೀನ್​ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂಟೆಂಟ್​ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಿಷಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:

ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್​ ಗ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ ಮಲ್ಟಿ-ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು: ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬಹು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್​ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸುಧಾರಿತ ಗ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ ತರಹದ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಫೀಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಬಲ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ: ನೀವು ಈಗ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆರೆಯದೆಯೇ ಫೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಬಲ್-ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಫುಲ್​-ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ: ಯಾವುದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಫುಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿಯೇ ಓಪನ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

2. ಸುಲಭವಾದ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಾರ್: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಫೀಚರ್​ಕಾರ್ಯ
Reelsಶಾರ್ಟ್​ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್​
Friendsಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್​ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ
Marketplaceಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ
Profileನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದೇಶ

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೆನು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲರ್ಟ್​ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಲಟರ್​ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

3. ಗ್ರಿಡ್-ಶೈಲಿಯ ಸರ್ಚ್​ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಹುಡುಕಾಟ ವಿಭಾಗವು ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​-ಹೆವಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವ ಹೀಗಿದೆ:

  • ಹುಡುಕಾಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಿಡ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಫುಲ್​ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಅನ್ನು ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಈ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

4. ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ ನಿಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಫೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

  • ಪೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೇ? ಏಕೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ..
  • ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀಲ್ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ?.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಆ ವಿಷಯವು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಫೀಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಫೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

5. ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೆಶನ್​ನ ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರಿ ರಚಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

  • ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಸೇರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರಿಕರಗಳು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
  • ವರ್ಣರಂಜಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್​ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಕರಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
  • ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಕ್ರಾಸ್-ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ (ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹವು) ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅನುಭವವು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ: ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:

  • ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
  • ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್​ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪರಿಕರಗಳು
  • ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಗುರುತನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಬ್ಯಾಡ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ

7. ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ: ಜನರು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಬೇಯಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದರೆ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನ ಯಾವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

