ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೊಸ AI ಮೋಡ್! ಪೋಸ್ಟ್, ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ!
Facebook AI Mode: ಮೆಟಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಹೊಸ AI ಮೋಡ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
Published : June 17, 2026 at 10:59 AM IST
Facebook AI Mode: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಲವಾರು ಹೊಸ AI-ಪವರ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವುದು "AI ಮೋಡ್". ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇರಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
New features on @facebook help you find answers to your questions, create fun photos and videos, and make things happen with the help of AI.https://t.co/jdDiBfdvS1— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 15, 2026
AI ಮೋಡ್ ಎಂದರೇನು? ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: AI ಮೋಡ್ ಮೆಟಾ AIನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಚ್ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರರ್ಥ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ AI ಮೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಚ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ AI ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು (ಮ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ). ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಿನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 'ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸಜೆಶನ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಹೊಸ ಕೊಲಾಜ್ ಕಟೌಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಂಜೈಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂಟೇಜ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 'AI ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಸೆಟ್'. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಆ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು, 'ಸ್ಟೋರಿಸ್'ಗೆ ಹೋಗಿ 'AI ಎಡಿಟ್' ಐಕಾನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'ವೇರ್ ಇಟ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. 'ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ AI' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
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