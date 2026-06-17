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ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೊಸ AI ಮೋಡ್! ಪೋಸ್ಟ್​, ಗ್ರೂಪ್ಸ್​, ರೀಲ್ಸ್​ನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಉತ್ತರ!

Facebook AI Mode: ಮೆಟಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ಹೊಸ AI ಮೋಡ್ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಚ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

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ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂತು ಹೊಸ AI ಮೋಡ್ (Photo Credit: Facebook)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 10:59 AM IST

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Facebook AI Mode: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹಲವಾರು ಹೊಸ AI-ಪವರ್ಡ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವುದು "AI ಮೋಡ್". ಇದು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಸರ್ಚ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​ ಟೂಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಶೇರಿಂಗ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ರಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

AI ಮೋಡ್ ಎಂದರೇನು? ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: AI ಮೋಡ್ ಮೆಟಾ AIನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಚ್​ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಬಾಹ್ಯ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬದಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಗ್ರೂಪ್ಸ್​, ರೀಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದರರ್ಥ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ AI ಮೋಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ಚ್​ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ AI ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು (ಮ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ). ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಂಟೆಂಟ್​ ಕ್ರಿಯೆಟ್​ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ: ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಟಿವ್​ ಶೇರಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಿನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮೆಟಾ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 'ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೋಲ್ ಶೇರಿಂಗ್​ ಸಜೆಶನ್​' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಈಗ ಹೊಸ ಕೊಲಾಜ್ ಕಟೌಟ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳ ಹೈಲೈಟ್ಸ್​ ಅಥವಾ ಅಂತಹುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾಂಜೈಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಂಟೇಜ್‌ಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ 'AI ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಸೆಟ್'. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ.. ಆ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು, 'ಸ್ಟೋರಿಸ್​'ಗೆ ಹೋಗಿ 'AI ಎಡಿಟ್' ಐಕಾನ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 'ವೇರ್ ಇಟ್' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. 'ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ AI' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

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