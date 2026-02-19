ಜಸ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ; ಇಲ್ಲಿದೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕಾಮಾಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ
ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆ - 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ
Published : February 19, 2026 at 7:46 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಶನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ AI - ಆಧಾರಿತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆಯಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿತು.
ಎರಡು ಹನಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ: ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್, ರೋಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ AI ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಹನಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇದು 100 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಖರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ISO 20387 ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಬಯೋಬ್ಯಾಂಕ್ ರೋಗಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಅವರು, ತಜ್ಞರು ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
7 ಕೆಜಿ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೋಣೆ ಇಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 7 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಚಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು 100 ಪ್ರತಿಶತ ನಿಖರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹ್ಯಾಂಡ್-ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ಈ ಗಾಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೆಲೆ 20- 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಅಷ್ಟೇ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಸಾಧನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾಮಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಗಾಮಾ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೆಲೆ 20 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. - ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ
15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ವರದಿ: ಡೆಂಗ್ಯೂನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15 ಅಥವಾ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ರಕ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಾಧನವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರದೀಪ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎದೆ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಅದು ಹೃದಯಾಘಾತವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ತಂಡ ತಯಾರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನವು 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, 100 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ 10 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
ನಿಮ್ಮ ಶೌಚಾಲಯವೇ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯ: ಬಯೋ ಏಷ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಅವಿಷ್ಕಾರ
ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ