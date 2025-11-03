ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಎಂಬ ಮಾಯೆ: ಭಾರತ ಸೇರಿ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅಪಾಯ: ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ?, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತೊಡಕಾಗಿದೆ.
Published : November 3, 2025 at 5:47 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯು ನೈಜವಲ್ಲ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು, ಹೈಪರ್- ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು, ಆಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ (2017 ರಿಂದ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಶೇ 95ರಷ್ಟು ದುರದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಐ ಅಂಡ್ ಬಿಯಂಡ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ರಚನೆ: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಜನರೇಟಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಸರಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (ಗ್ಯಾನ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಮುಖದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೇಹ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಿಸಬಲ್ಲವು. ಇದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಐ ವರ್ಸಸ್ ಎಐ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಉಗಮ: 1990ರಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ 2017ರ ಬಳಿಕ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಆರಂಭ (1997): ಇಂಟರ್ವಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫ್ ಬ್ರೆಗ್ಲರ್, ಮೈಕೆಲ್ ಕೋವೆಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಕಮ್ ಸ್ಲಾನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾನವ ಮುಖದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ರಿರೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಡಿಯೊ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತುಟಿ ಚಲನೆಯ ಹೊಸ ಆಡಿಯೊಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಸಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದಾಗಿತ್ತು.
2014ರಲ್ಲಿ ಎಐ : 2014ರಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿತು. ಇಯನ್ ಗುಡ್ಫೆಲೋ ಗ್ಯಾನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಗ್ಯಾನ್ ಎರಡು ನ್ಯೂರನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿತು. ಒಂದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರ್. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ನ ಜನರೇಟರ್, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು.
2017ರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪದದ ಹುಟ್ಟು: 2017 ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿತು. ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಬ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರರು ಎಐ ಸಂಪಾದಿತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಮ್ಮತವಿಲ್ಲದ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯವನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಫೇಸ್-ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಕಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಐ- ರಚಿತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು.
2023ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಡೀಪ್ಫೇಕ್: 2023ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ವಿದ್ವಾಂಸ ನೀನಾ ಶಿಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಎಐ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದು ಎಐ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಎಐ ವರ್ಸಸ್ ಎಐ: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೆ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು AI ಮತ್ತು ಎಐ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸಂಗತತೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಸಾಧನಗಳು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾದರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಇದರ ಪತ್ತೆಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳ ಕೊರತೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳು ಸರಳವಾದ ಫೇಸ್ ಸ್ವಾಪ್ಗಳಿಂದ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಐ ರಚಿತ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಕ್ಲೋನ್ಗಳು, ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ ಆಧಾರಿತ ನಕಲಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣ ಮಾದರಿಗಳಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೋಗು ಹಾಕುವಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಅರಿವು. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಜನರು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಳಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ, ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನಟರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾಣಾ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಘಟನೆ: 2018ರಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ರಾಣಾ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಥುವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಯ್ಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸಲು ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ನಿಂದನೆಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಪ್ರಕರಣ: 2024ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂಕುರ್ ವಾರಿಕೂ ಅವರ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ವಿವಿಧ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ನಕಲಿ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
ಎನ್ಎಸ್ಇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಗರಣ: 2025ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹಲವಾರು ಅನುಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಇದು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಷ್ಟು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಕರಣ: 2024ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಗೌರವ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ವಿವಿಧ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿತು. ಅದು ರಾಜಕೀಯ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮತ್ತು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೊದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಈ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸೈಬರ್ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು.
ನಿರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಪ್ರಕರಣ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿರ್ಮಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು.
ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡೀಪ್ಫೇಕ್: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಉನ್ನತ ಕೌಶಲ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ದುಬೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್ ಜ್ಞಾನದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಓಪನ್-ಸೋರ್ಸ್ ಪರಿಕರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಕುಶಲತೆ, ಗುರುತಿನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಿತ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಐ ಧ್ವನಿ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಕಲಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜನರನ್ನು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಪ್ ಐದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ನಿಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ರ ಐದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದು. ಪತ್ತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾದ ಶಂಕರ್ ದುಗ್ಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ದುಬೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತವು ಬೃಹತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಅರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಬೆದರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಶ್ಲೀಲತೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಘಟನೆಗೆ ಸುಮಾರು 500,000 ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 2022 ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 1,530ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಹಾವಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅರಿವು ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲು: ಡೀಪ್ಫೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ, 2000, ಮತ್ತು ಮಾನನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದುಗ್ಗಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಡೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಐ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಟಿ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯ ಒಪನ್ಎಐ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ: ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳು, ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಗೂಗಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ , ಇನ್ವಿಡ್, ಹೈವ್ ಮೊಡರೇಷನ್, ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ನಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ನಂಬಲಾರ್ಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಕೆ.
ವಿಷಯ ವರದಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಎಐ, ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ: ಯಾರಾದರೂ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಶಿಕ್ಷಣ : ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು.
ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನವ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಬೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
