ಸಂಶೋಧನಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಎಐ ನಡವಳಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು: ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಿದೆ 'ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್'!!
OpenAI Control Room: ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾದಾಗ AI ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ 'ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್' ಎಂಬ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ 'ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಓಪನ್ಎಐ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 8:16 AM IST
OpenAI Control Room AI Kill Switch: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮಾದರಿಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವುಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್' (Control Room) ಎಂಬ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ 'ಎಐ ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್' (AI Kill Switch) ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಓಪನ್ ಎಐ, "ನಮ್ಮ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳೂ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಗದ 'ಫೇಲ್-ಸೇಫ್' (Fail-Safe) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೂ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡರೂ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಂತುಹೋಗುವಂತೆ (Fail-safe) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ (Research Infrastructure) ಓಪನ್ ಎಐ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅಳವಡಿಸಿದೆ.
'ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್' ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಓಪನ್ ಎಐನ ಮಿಸ್ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ (Misalignment Monitoring) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
- ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ (Workload): ಇದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಿಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ (Reinforcement Learning) ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಮಾಡೆಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬೃಹತ್ ಡೇಟಾ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತವೆ.
- ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ (Inference Engine): ಇದು ಅಸಲಿ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಪಿಯು (GPU) ಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮೆದುಳಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸೇವೆ: ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ ಹಂತದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?: ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಓಪನ್ ಎಐ ಸರಳ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
- ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಜಾಬ್ ಐಡಿ: ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆ ಕೆಲಸದ ಕೋಡ್ ಸ್ವತಃ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅನುಮೋದಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 'ಜಾಬ್ ಐಡಿ' (Job ID) ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ನಂತರ ಆ ಕೆಲಸವು ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಉತ್ತರ (Output) ಪಡೆಯಲು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ತನ್ನ ಜಾಬ್ ಐಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, "ಈ ಜಾಬ್ ಐಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೆಲ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಚಾಲನೆ ಮತ್ತು ತಡೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾನವ ತಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಜಾಬ್ ಐಡಿಯನ್ನು 'ಸ್ಟಾಪ್ಡ್' (Stopped) ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್: ಆ ನಂತರವೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆಲ್ನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಆಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಜಿನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾಡೆಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ಗುರಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಗರಿಷ್ಠ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಕ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಲೇಯರ್' (Caching Layer) ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ 35 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಸಮಯವನ್ನೂ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ (Zero seconds) ಇಳಿಸಿ, ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಓಪನ್ ಎಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಎಐ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ 'ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್' ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕವಚವಾಗಿದೆ. ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಂತಹ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 'ಕಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿವೆ.
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